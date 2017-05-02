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亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 09:31 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，SDR指数创新低至94.12

    路透上海5月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二持平于92.78；SDR篮子指数微跌至94.12，创有该指数以来新低，BIS篮子指数微
跌至93.7。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.64%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币      今日中间价  较上日升贬点
                                        数
 人民币                         6.8956           -25
 欧元                           7.5227          -282
 日圆                           6.1677           346
 港元                           0.8865          -6.9
 英镑                           8.8953             8
 澳元                           5.1951          -417
 新加坡元                       4.9403           -13
 林吉特                          0.629           7.3
 泰铢                           5.0107           -16
 韩元                            164.7            83
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.81，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数报93.61，微跌0.11
%；RXY参考离岸人民币指数报93.93，微跌0.05%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报93.73，微跌0.07%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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