版本:
中国
国际财经 | 2015年 11月 20日 星期五 11:44 BJT

日本财务大臣称将人民币纳入IMF的SDR货币篮子不是一件坏事

路透东京11月20日 - 日本财务大臣麻生太郎周五对将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子表示支持。

“人民币根据规则成为全球性货币不是一件坏事，”麻生太郎在内阁会议结束后向记者表示。

IMF料将在11月30日批准将人民币纳入SDR货币篮子。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐