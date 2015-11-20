日本财务大臣称将人民币纳入IMF的SDR货币篮子不是一件坏事

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京11月20日 - 日本财务大臣麻生太郎周五对将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子表示支持。
“人民币根据规则成为全球性货币不是一件坏事，”麻生太郎在内阁会议结束后向记者表示。
IMF料将在11月30日批准将人民币纳入SDR货币篮子。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。