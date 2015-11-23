人民币若纳入SDR货币篮子对中国有正面信用影响--穆迪

路透上海11月23日 - 国际评级机构穆迪发布最新信用展望指出，人民币若纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子，将对中国 (Aa3/稳定) 具有正面信用影响，原因是这将支持中国逐步放开资本账户等市场化改革，同时会鼓励在跨境交易、资产组合和债券发行中更广泛的使用人民币，减少中国发行人潜在货币错配情况。

穆迪在最新的《穆迪信用展望》报告中并指出，近年来在人民币稳步升值的背景下，虽然货币错配尚未成为问题，但在新的市场化汇率形成机制下人民币汇率有时可能会走低。

“我们也认为人民币纳入SDR 货币篮子会鼓励各国央行投资人民币资产，这将有望稳定人民币需求，在市场环境不明朗的情况下可以抵消资本外流的部分影响。”穆迪报告称。

11月13日，IMF总裁拉加德(Christine Lagarde)发表声明称，IMF 工作人员已建议将人民币纳入SDR货币篮子。IMF将在11月30日的执行董事会会议上就上述问题作出决定。SDR是IMF创建的一种国际储备资产，依据货币篮子定值，目前该货币篮子中包括美元、欧元、日元和英镑四种货币。

IMF新闻稿明确表示人民币满足“可自由使用”的标准，并且中国政府已解决IMF 工作人员在今年7月的初步分析中指出的所有悬而未决的操作性问题。今年8月，IMF在一份报告中表示，评估人民币相对于SDR 的价值需要更加“市场化的人民币汇率”。如果IMF将人民币纳入SDR货币篮子，这将是对中国3个月前采取汇率改革的肯定，特别是在其他领域政策处于不确定状态下。

今年7月和8月，中国政府干预股市的行为加剧了市场对中国关于改革和调整经济结构的疑虑。10月份中国共产党十八届五中全会上重申了在2020年以前逐步放开资本账户等改革目标。

“开放的资本账户可提高中国发行人资金来源的多元化，并扩大中国储蓄者的投资渠道，因此具有正面信用影响。”穆迪称，“但是，放开资本账户需要同时进行金融业改革，从而缓解影响中国信用质量的资本外流风险。”

穆迪报告称，人民币纳入SDR 货币篮子的即时影响可能有限。由于SDR总额仅为2,860 亿美元，因此纳入SDR 货币篮子产生的人民币需求微不足道。假设人民币在SDR 货币篮子中的权重为10%-15%，从2016 年9 月起直接流向人民币的金额将仅为290-430 亿美元，大约相当于2014 年GDP 的0.4% (纳入SDR 货币篮子将在公告后10 个月生效) 。（完）