人民币国际化将推动债市扩容及双向流动--中诚信国际

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透上海12月1日 - 人民币加入SDR，标志着人民币国际化取得里程碑式进展。中诚信国际认为，伴随着资本的双向流动加大，境内外人民币金融资产的价值面临重估，金融改革的进程将加快。
今年以来，由于离岸人民币债券市场融资成本不断上升，而国内债券市场利率则不断下行，在岸与离岸收益率出现倒挂。
受此影响，离岸人民币债券市场发行规模不断收窄。人民币国际化将加速离岸与在岸人民币债券市场的扩容及双向流动，短期内在岸与离岸套息利差的存在会持续吸引境外资金，长期来看在岸债券收益率下行，套息利差将收窄。
从对国内债券市场的影响来看，人民币加入SDR有助于提升境外投资者对于人民币资产的需求。目前境外机构持有的国内债券量大约在1万亿左右，约占总托管量的2%。
人民币加入SDR后境外资本大量流入，并将主要投向高等级低风险的固定收益产品，预计境外投资者配置的低风险债券占比或增长至5%。与此同时，境内低等级高风险债券的配置需求或受到一定的冲击，国内现有的信用风险序列也将面临重估，低等级个券违约风险或将进一步暴露。其次，熊猫债市场将扩容，迎来快速发展期。
与此同时，人民币国际化也将激活离岸人民币债券市场的投融资需求。随着人民币国际化进程的推进，以及“一带一路”沿线投融资需求的日益扩大，离岸人民币市场的分布将更加广泛，离岸人民币债券资产种类将日渐丰富，作为储备货币资产配置需求也将逐渐增加，离岸人民币债券也将得以发展。
同时，随着资本管制的逐步放开以及汇率改革进程的推进，投资者准入限制将进一步放松，未来离岸人民币债券市场的发展前景可期。
随着在岸与离岸市场规模的不断扩容，相互开放和融通也将进一步加强，债券市场波动性或进一步变大，投资者的投资机会增多，但操作难度也加大。
中诚信国际认为，总体来看，人民币国际化对债市而言机遇与挑战并存，不仅将为债券市场带来增量资金，推动国内外债券市场的双向融通，并促进中国债券市场与国际接轨，同时也面临着国内债券市场信用风险重估，能否抵抗外部力量冲击，以及完善债券市场制度建设等诸多挑战。（完）
(整理 赵红梅; 审校 黄凯)
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