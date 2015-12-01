人民币国际化将推动债市扩容及双向流动--中诚信国际

路透上海12月1日 - 人民币加入SDR，标志着人民币国际化取得里程碑式进展。中诚信国际认为，伴随着资本的双向流动加大，境内外人民币金融资产的价值面临重估，金融改革的进程将加快。

今年以来，由于离岸人民币债券市场融资成本不断上升，而国内债券市场利率则不断下行，在岸与离岸收益率出现倒挂。

受此影响，离岸人民币债券市场发行规模不断收窄。人民币国际化将加速离岸与在岸人民币债券市场的扩容及双向流动，短期内在岸与离岸套息利差的存在会持续吸引境外资金，长期来看在岸债券收益率下行，套息利差将收窄。

从对国内债券市场的影响来看，人民币加入SDR有助于提升境外投资者对于人民币资产的需求。目前境外机构持有的国内债券量大约在1万亿左右，约占总托管量的2%。

人民币加入SDR后境外资本大量流入，并将主要投向高等级低风险的固定收益产品，预计境外投资者配置的低风险债券占比或增长至5%。与此同时，境内低等级高风险债券的配置需求或受到一定的冲击，国内现有的信用风险序列也将面临重估，低等级个券违约风险或将进一步暴露。其次，熊猫债市场将扩容，迎来快速发展期。

与此同时，人民币国际化也将激活离岸人民币债券市场的投融资需求。随着人民币国际化进程的推进，以及“一带一路”沿线投融资需求的日益扩大，离岸人民币市场的分布将更加广泛，离岸人民币债券资产种类将日渐丰富，作为储备货币资产配置需求也将逐渐增加，离岸人民币债券也将得以发展。

同时，随着资本管制的逐步放开以及汇率改革进程的推进，投资者准入限制将进一步放松，未来离岸人民币债券市场的发展前景可期。

随着在岸与离岸市场规模的不断扩容，相互开放和融通也将进一步加强，债券市场波动性或进一步变大，投资者的投资机会增多，但操作难度也加大。

中诚信国际认为，总体来看，人民币国际化对债市而言机遇与挑战并存，不仅将为债券市场带来增量资金，推动国内外债券市场的双向融通，并促进中国债券市场与国际接轨，同时也面临着国内债券市场信用风险重估，能否抵抗外部力量冲击，以及完善债券市场制度建设等诸多挑战。（完）