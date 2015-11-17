香港《经济日报》：撑人民币入SDR 美国除笨有精

（11月17日社评）

人民币能否获国基组织（IMF）纳入特别提款权篮子（SDR）进最后倒数，在美国突表态支持下，成事机率大增。美方应知难阻人民币国际化，不如顺水推舟，谋自身利益最大化。

IMF将在本月30日召开执行董事会，讨论是否将人民币纳入SDR篮子。IMF总裁拉加德指IMF内部评估过后，建议将人民币纳入SDR；更值得留意的是，连美国财政部亦指，已向中方表明，只要人民币达IMF标准，就支持人民币纳入SDR。此或预视，人民币纳入SDR的成事机会已极高。

外界一直揣测，人民币入SDR的最大阻力来自美国，皆因美国要续保全球经济最大话语权的基础，正是美元的霸权地位，故美国势千方百计力阻人民币国际化，力保美元主导全球的格局。

而美方对人民币纳入SDR开绿灯，应因美方亦深知，无论人民币能否纳入SDR，人民币国际化之势都难以逆转。

此因中国现已成仅次美国的全球经济第二大国外，更已超越美国，成全球货物贸易额最大的国家，随着人民币的贸易需求增加，更多个人投资者以至机构愿持有、使用人民币，令人民币作为国际贸易货币、国际投资货币的地位，实质上已逐渐稳固。

更关键是，不少国家的央行已相继将人民币纳入其外滙储备中。除亚洲的马来西亚、南韩、印尼外，瑞士央行亦已在其外滙储备组合中纳入人民币，欧洲央行亦正研究将人民币作为其外滙储备货币之一，此凸显人民币作为国际储备货币的角色，已日趋提升，能否被列入SDR，象征意义已大于实际影响。或因如此，美国与其在SDR问题上，为中方制造更多障碍麻烦，不如释出善意，向北京卖个顺水人情，得益可能更多，此至少包括短期与中长期两方面利益。

此对美国的短期利益，是人民币滙价续保稳定。美国储局加息在即、美元强势毕呈，难免令美国经济添压。惟中方为闯SDR关，人民银行连番于在岸及离岸滙市维稳人民币滙价，续紧随美元走强，以彰示不会斗贬值打货币战，客观上将减轻美国经济压力。

至于中长期而言，中国要推人民币纳入SDR，须进行一系列金融改革作配套，如进一步开放资本帐、加大金融业对外开放等。美国作为全球金融强国，只要中国金融市场愈趋开放，对美国金融业机遇就愈大。美国基于现实与自身利益，人民币纳入SDR悬念已不大，而中国的金融业开放进程，将成中美金融角力的下一个战场。（完）