专访：人民币纳入SDR将促弹性增强 提升货币政策独立性--专家

作者 李文科

路透北京11月25日- 中国兴业银行首席经济学家鲁政委称，人民币纳入SDR（特别提款权）之后，政府需要进一步减少干预以增加汇率弹性。如此将提升中国货币政策的主动权和政策有效性，进而推动增长乏力的中国经济真正触底反弹。

他在接受路透专访时表示，人民币入篮SDR将助推人民币融入全球储备货币的行列，在美元进入升值通道之际，人民币与其他主要货币直接兑换进程将加速，从而缓冲美元紧缩周期造成的国际贸易萎缩，缓冲全球美元流动性减少对贸易的冲击。

“加入SDR对人民币的最本质的要求就是人民币要是一个市场化的汇率，...哪怕没法一步到位，也要在2-3年内搞完。”兼任华福证券首席经济学家的鲁政委指出。

作为全球最大的贸易国，中国在贸易和结算中广泛使用人民币有助于贸易商规避汇率风险，但国际贸易对手却并不一定乐意接受人民币。不过随着美元进入升值周期，在美元变得越来越贵的同时，全球美元储备也会随之萎缩，人民币适时成为国际货币，将有可能缓冲全球美元流动性减少对贸易的冲击。

从中国推进“一带一路”战略角度来看，中国为一带一路国家提供美元贷款的量是不可控的，因为美元的流动性并非中国能够左右，而人民币加入SDR将为其成为国际融资货币铺路，从而令中国一带一路战略的推进更具有自主性，亦更顺畅，对发展中经济体的基础设施建设和经济发展更有利。

鲁政委并强调，人民币入篮SDR意味着人民币资产获得了全球的认可，未来全球央行和商业银行持有人民币将不再是另类投资，而是标准化的投资，将有力助推人民币加入全球储备货币的行列。

“汇价高低是另一回事，能兑换则是非常重要的一步。...企业和个人可以接受人民币，无论是贸易和投资都有人民币的使用，无论对中国经济还是全球经济都是更主要的贡献。”他称。

国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德11月13日发表声明称，IMF工作人员已建议将人民币纳入SDR货币篮子。IMF将在11月30日的执行董事会会议上就上述问题作出决定。SDR是IMF创建的一种国际储备资产，依据货币篮子定值，目前该货币篮子中包括美元、欧元、日元和英镑四种货币。

国际评级机构穆迪发布最新信用展望指出，人民币若纳入IMF特别提款权（SDR）货币篮子，将对中国 (Aa3/稳定) 具有正面信用影响，原因是这将支持中国逐步放开资本账户等市场化改革，同时会鼓励在跨境交易、资产组合和债券发行中更广泛的使用人民币，减少中国发行人潜在货币错配情况。

**更富弹性的人民币汇率**

IMF在评估人民币加入SDR中，也重点提出人民币汇率机制应更加市场化。鲁政委认为，加入SDR的意义也正在于此，让汇率更富于弹性，政府进一步退出干预，更多让市场决定汇率波动。而这其实也是中国政府一直在努力的方向。

IMF执董会的一个共识是SDR的币值要保持稳定，以前SDR盯住美元，这极大地影响了其作为储备货币的地位。鲁政委认为，如果人民币汇率软钉住美元，那么人民币加入SDR，将意味着美元在SDR中的比例大幅提升，将会影响SDR的稳定性。

“（入篮SDR）纯粹的对人民币汇率的意义上来说，就是政策有弹性，这是个委婉的说法，其实意味着政府更多退出干预，更多让市场起决定性作用，”他称。

另一个方面，鲁政委强调，只有当人民币汇率更富有弹性，才能具有更好的流动性，而这正是进入国际储备货币行列的最大吸引力。因为储备货币保值的含义并不在于升值，而在于具有高度的流动性。

他并提到，下一阶段人民币的国际化将主要依赖于资本输出，而不是贸易输出。考虑到当前人民币结算已经占出口贸易总量的三成左右，达到当年德国马克和日元的水平，短期看继续提升中国贸易结算中人民币比重的潜力已经不大。

但在他看来，如果资本输出的货币一直在升值，将会令国际融资方退避三舍，只有越用越便宜的货币才会受到欢迎。

不过，清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵接受路透专访称，加入SDR后人民币兑美元汇率将成为国际关注的标杆汇率，中国央行将竭力在短期内增加其相对稳定性。

德国商业银行中国经济学家周浩亦在最新的专栏中指出，在8月份的血雨腥风之后，市场开始慢慢接受中国央行的思路，即允许人民币出现一定程度的贬值，但这样的贬值必须是可以“管理的”。在“全盘市场化”和“行政管制”之间，中国央行似乎再次选择了一条中间道路。但与此同时，市场力量也的确开始发挥更加重要的作用--尽管距离“决定性作用”仍有差距。

他强调，市场在等待央行出牌，而这个相对敏感的时点可能是11月30号人民币正式进入SDR之后。在正式进入国际化俱乐部的第一天，央行如何为市场定价和管理，将必然是全球性的焦点话题。

在美联储升值预期下，美元指数.DXY节节攀升，从10月中旬至今的不足一个半月时间里，已经升值逾6%，年初至今已经升值逾10%，而相对应的人民币兑美元CNY=CFXS年内贬值仅2.9%，811汇改之后，波幅虽有所扩大，但10月中旬至今的贬值幅度不足0.7%。

**增强货币政策独立性**

入篮SDR的人民币汇率一旦更富于弹性，将成为撬动中国宏观政策和经济基本面的一个支点。鲁政委指出，人民币汇率的市场化将令当前部分失灵的货币政策变得更有效率，央行也可以在货币政策自主性和独立性方面走得更远。

按照蒙代尔不可能三角的理论，固定汇率、资本自由流动以及货币政策独立性不可能同时实现。人民币纳入SDR之后，资本自由流动的闸门将开得更大，更具弹性的汇率自然会为货币政策独立性提供注脚。

“随着人民币相对于美元更富有弹性，货币政策其实能够更具有自主权，否则的话，无论你愿意不愿意，你都只能被动跟着美联储的升息，美元的升值，国内的货币政策是很难有效地发挥作用。”鲁政委称。

他并强调，在当前汇率相对稳定的前提下，货币政策的放松举措的有效性就下降，因为存在部分政策失灵，一旦汇率更为灵活，央行货币政策有效性会提高，中国经济亦会因为人民币更灵活而完成探底。

中国国务院总理李克强周一表示，中国宏观调控政策储备和工具很多，有能力保持经济中高速增长，今年有望实现增长7%左右的目标。中国仍是全球经济稳定增长的重要动力源。

中国央行今年8月实施人民币中间价的市场化改革，快速释放了此前积累的3%左右的贬值压力。之后尽管三季度经济增速创下6.9%的六年半最低点，且央行两度降息，人民币兑美元汇率保持稳中偏强走势。（完）