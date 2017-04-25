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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 09:29 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数仍续跌，SDR指数和BIS指数均创新低

    路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS
指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间价  较上日升贬点
                                       数
 人民币                        6.8833          -160
 欧元                          7.4763          -139
 日圆                          6.2746          -313
 港元                          0.8848         -16.2
 英镑                          8.8027            40
 澳元                          5.2055          -145
 新加坡元                      4.9436          -121
 林吉特                        0.6366         -16.5
 泰铢                          4.9889           -55
 韩元                          164.52            -5
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.83，较上日微升0.05%；RXY全球在岸人民币指数报93.62，微升0.04
%；RXY参考离岸人民币指数报93.9，微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数
报93.69，微跌0.02%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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