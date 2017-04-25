中国汇市：路透测算的人民币汇率指数仍续跌，SDR指数和BIS指数均创新低

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月24日
--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元 0.8848 -16.2 英镑 8.8027 40 澳元 5.2055 -145 新加坡元 4.9436 -121 林吉特 0.6366 -16.5 泰铢 4.9889 -55 韩元 164.52 -5 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报93.83，较上日微升0.05%；RXY全球在岸人民币指数报93.62，微升0.04 %；RXY参考离岸人民币指数报93.9，微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数 报93.69，微跌0.02%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
(更正：去掉标题中“六个月半月”的赘字) * 美元离开六个半月低位 * 英镑疲弱，此前曼彻斯特发生爆炸袭击事件 路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市 场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。 美元指数 升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。该指数周一跌至 逾六个月低位。 一些交易员最近押注美元下跌，美元遭抛售后促使他们锁定获利。 “一些货币对有一些获利回吐，”OANDA高级外汇分析师Alfonso Esparza称。 周二，美国财长努钦称，尽管他希望在今年进行税改，但8月前不会开始。 努钦称，特朗普政府认为，其预算案会通过增加资本投资和创造就业来促进经济增长。 交易员还关注美联储上次政策会议的会议记录，以寻找是否会在6月升息的线索。该纪 录将于周三1800GMT发布。 “我们还没有听到美联储官员澄清或警告市场他们押注错了，