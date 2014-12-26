财政部：小微企业教育费附加等多项收费将免征三年

根据两部门发布的关于对小微企业免征有关政府性基金的通知，免征相关政府性基金收费的小微企业，具体包括按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元人民币（含3万元），以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过9万元（含9万元）的缴纳义务人。