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中国财经 | 2014年 12月 26日 星期五 09:06 BJT

财政部：小微企业教育费附加等多项收费将免征三年

路透北京12月26日 - 中国对小微企业扶持再加力。中国财政部、国家税务总局联合发布消息，自2015年1月1日起至2017年12月31日，小微企业将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金、文化事业建设费。

根据两部门发布的关于对小微企业免征有关政府性基金的通知，免征相关政府性基金收费的小微企业，具体包括按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元人民币（含3万元），以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过9万元（含9万元）的缴纳义务人。

同时自工商登记注册之日起三年内，对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数20人以下（含20人）的小微企业，免征残疾人就业保障金。

免征上述政府性基金后，有关部门依法履行职能和事业发展所需经费，由同级财政预算予以统筹安排。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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