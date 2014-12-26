财政部：小微企业教育费附加等多项收费将免征三年

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月26日 - 中国对小微企业扶持再加力。中国财政部、国家税务总局联合发布消息，自2015年1月1日起至2017年12月31日，小微企业将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金、文化事业建设费。
根据两部门发布的关于对小微企业免征有关政府性基金的通知，免征相关政府性基金收费的小微企业，具体包括按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元人民币（含3万元），以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过9万元（含9万元）的缴纳义务人。
同时自工商登记注册之日起三年内，对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数20人以下（含20人）的小微企业，免征残疾人就业保障金。
免征上述政府性基金后，有关部门依法履行职能和事业发展所需经费，由同级财政预算予以统筹安排。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。