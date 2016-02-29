海平面上升对经济的影响将更快扩大--研究

路透奥斯陆2月29日（记者 Alister Doyle） - 科学家们周一称，海平面上升威胁着从纽约到上海的全球各大城市，对经济的影响将更快地扩大。

他们在研究中写道，未来几十年随着海平面上升，暴风雨引发的大洪水将对城市造成更大的损失。该研究或可为政府在保护建筑物、地下建筑和地铁系统等各方面制定预算提供指导。

“比起海平面上升本身的速度，海平面上升产生的影响将更快地扩大，”波茨坦气候影响研究所（Potsdam Institute for Climate Impact Research）团队成员、联合撰稿人Juergen Kropp对路透称。

研究预计，假设2050年海平面比2010年上升11厘米，如果不采取保护措施，将对哥本哈根造成每年约10亿欧元的额外损失。

发布在《Natural Hazards and Earth System Sciences》上的研究指出，如果到2050年海平面上升约25厘米，造成的损失将扩大到40亿欧元；联合国一个科学委员会也做出了海平面上升约25厘米的最坏情况预估。

科学家们表示，他们开发的用于预估经济影响的数学模型将在全球范围内适用。“你可以在东京、纽约或孟买使用这一模型，”Kropp说道。（完）