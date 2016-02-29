海平面上升对经济的影响将更快扩大--研究

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆2月29日（记者 Alister Doyle） - 科学家们周一称，海平面上升威胁着从纽约到上海的全球各大城市，对经济的影响将更快地扩大。
他们在研究中写道，未来几十年随着海平面上升，暴风雨引发的大洪水将对城市造成更大的损失。该研究或可为政府在保护建筑物、地下建筑和地铁系统等各方面制定预算提供指导。
“比起海平面上升本身的速度，海平面上升产生的影响将更快地扩大，”波茨坦气候影响研究所（Potsdam Institute for Climate Impact Research）团队成员、联合撰稿人Juergen Kropp对路透称。
研究预计，假设2050年海平面比2010年上升11厘米，如果不采取保护措施，将对哥本哈根造成每年约10亿欧元的额外损失。
发布在《Natural Hazards and Earth System Sciences》上的研究指出，如果到2050年海平面上升约25厘米，造成的损失将扩大到40亿欧元；联合国一个科学委员会也做出了海平面上升约25厘米的最坏情况预估。
科学家们表示，他们开发的用于预估经济影响的数学模型将在全球范围内适用。“你可以在东京、纽约或孟买使用这一模型，”Kropp说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。