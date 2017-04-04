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债券 | 2017年 4月 4日 星期二 22:18 BJT

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务

路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。

Seadrill周二盘初暴跌39.52%，报1.01美元。(完) (编译 王洋; 审校)
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