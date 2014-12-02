海上石油钻探商料暂停更多钻井 因油价下跌逼近成本

路透新加坡12月2日 - 随着原油价格下挫至五年低点，为了应对石油勘探放缓，越来越多全球海上石油钻探商正考虑将钻井“短期停工”(warm stacking)，暂时离开市场。

短期停工的钻井保持基本运营和大多人手，一旦业主获得合约就可以马上开工。钻探商采取短期停工，是为了降低运营成本，也能够很方便地快速运转，这意味着它们希望低迷时期不会持续太久。

钻井也可以“完全停工”(cold stacked)或关停。当业主预计长时间难以获得合约时就常常会采取这种做法。

过去六个月，油价已经大跌约40%，国际指标布兰特原油期货LCOc1跌破68美元创下五年低点，也逼近最昂贵的海上钻探项目的边际生产成本。

“六个月前，没人会提及停工，”新加坡油田服务商Kim Heng Offshore & Marine Holdings Ltd(KIMH.SI)的执行长Thomas Tan称，“过去几周，情况越来越可怕，开始有人谈起停工。”

“很多人希望是短期停工，因为他们希望市场能很快回升，”Tan表示，“他们也想到了完全停工...但目前还没有放弃希望。”

不久前还是全球最大市值的钻探商--Seadrill(SDRL.OL)执行长表示，预计明年停工和拆除数量将会增加。而坐拥全球最大海上钻井队伍的Transocean(RIG.N)称，鉴于市场低迷，可能会收回更多钻井。(完)

(编译 朱晓军; 审校 李春喜)

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