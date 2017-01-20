国海证券早盘初跌停 其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商

路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券(000750.SZ)周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。

国海证券周五以跌停位6.27元开盘，跌0.70元，虽开盘初一度打开跌停，但数分钟内即再度封住跌停。

陷入伪造印章并私签债券交易协议风波的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。因个别事涉机构于2016年12月20日前处置债券形成实际损失，国海证券分担的损失约0.56亿元计入2016年当期损益，使得公司2016年度利润总额减少约0.56亿元。

因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自去年12月15日起停牌至今。（完）