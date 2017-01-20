国海证券早盘初跌停 其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券(000750.SZ)周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
国海证券周五以跌停位6.27元开盘，跌0.70元，虽开盘初一度打开跌停，但数分钟内即再度封住跌停。
陷入伪造印章并私签债券交易协议风波的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。因个别事涉机构于2016年12月20日前处置债券形成实际损失，国海证券分担的损失约0.56亿元计入2016年当期损益，使得公司2016年度利润总额减少约0.56亿元。
因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自去年12月15日起停牌至今。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。