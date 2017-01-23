国海证券大股东再增持1831万股 董事拟增持不超1亿元

路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券(000750.SZ)周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。

公告指出，截至公告发布日，本次增持后，广投金控已累计增持公司3,360万股，占公司总股本的0.80%；广西投资集团及其一致行动人合计持有国海证券股份109,148.88万股，占公司总股本的25.89%。

国海今日并发布公告称，公司董事梁国坚及及其控制的企业广西梧州索芙特美容保健品有限公司本次拟增持的股份未设定价格区间，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。

国海此前表示，广西投资集团基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，计划自1月20日起的6个月内，在二级市场增持公司股份，增持股份数量不超过公司总股本的2%，并承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内不减持本次增持的股份。（完）

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