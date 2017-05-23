国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备

路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券(000750.SZ)周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。

该公司晚间在回复深交所问询函中表示，事涉债券均为到期日固定、回收金额固定或可确定的利率债和信用债，公司管理层有明确意图且有能力持续提供资金支持，将事涉债券持有至到期。

“除国债、国开债等利率债以外的信用债券绝大部分信用等级为AA及以上，截至2016年12月31日，公司承担的信用债未出现发行人偿付利息或本金发生违约或逾期的情况。”回复文件表示。

上周五中国证监会公布对国海证券伪造印章事件的处罚措施，拟对其采取暂停资产管理产品备案一年、暂停新开证券账户一年及暂不受理债券承销业务有关文件一年的行政监管措施，责令公司在一年内限期改正，增加内部合规检查次数，并对有关当事人和中介机构进行了处罚。

去年底国海证券相关人员伪造印章签订债券业务协议从而引发纠纷，并引起市场动荡，今年1月国海证券宣布，其与事涉机构达成处置方案，国海共承接债券面值167.8亿元人民币。

国海证券股价周二收报5.11元，过去一个月累计下跌16.3%。（完）

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