国海证券称相关人员伪造印章签订债券业务协议 仍在继续核查

路透上海12月15日 - 针对媒体报导的债券业务风险事件，中国中型券商--国海证券(000750.SZ)周四午间发布公告称，相关人员系伪造公司印章签订了有关债券业务协议，公司并未授权上述人员开展相关业务，对于该行为，公司将追究其刑事责任。

公告指出，公司注意到媒体报导内容涉及张杨、郭亮私刻公司印章，冒用公司名义进行相关债券交易事项，可能引起公司股价异常波动。经核查，张杨、郭亮所涉业务相关协议中加盖的“国海证券股份有限公司”印章与公司在公安机关备案的印章不符，纯属伪造。

公告并称，公司未授权张杨、郭亮开展文中所提及的相关业务，更未授权张杨、郭亮签订相关业务协议，公司自身也未签订任何相关协议。

张杨、郭亮为国海证券旗下资产管理分公司原老团队员工，张杨已于2016年8月1日离职，郭亮目前已主动到公安机关投案。对于相关人员或单位伪造公司印章、盗用公司名义签订协议的行为，公司将依法提请司法机关追究其刑事责任。

国海证券表示，目前公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性风险可控。公司股票自12月15日开市起停牌,停牌时间预计不超过五个交易日。停牌期间，公司将进一步对上述事项进行核查，待核查结束并披露相关公告后复牌。

为避免造成债券交易价格异常波动，公司15国海债、15国海01、15国海02同时停牌，上述债券停牌时间与股票停牌时间一致。

近日来中国债市惨跌，而昨日市场负面传言纷起，包括国海证券相关风险事件、某大型基金公司货币基金爆仓等，随后华夏基金发布声明称，公司旗下所有货币基金均正常运作，申赎照常，无任何特殊情况。

不过由于美联储晚间如预期般升息，且表示明年将加快升息进程，加上诸多传言令本已低迷的市场情绪更加脆弱，今日开盘债市即现崩盘之势，主要活跃利率债收益率最多曾大涨15-20基点（bp），IRS更是飙升近30个bp，五年和10年期国债期货亦一度跌停，临近中午市场恐慌心态才略微缓和。（完）

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