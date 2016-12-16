国海证券称不存在相关传闻中的违规债券交易 公司经营正常

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月16日 - 中国中型券商--国海证券(000750.SZ)周四晚间再度发布声明称，公司各项业务向来严格遵守合法合规运营的原则，不存在相关不实传闻中描述的违规债券交易行为；公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性充裕。
针对此前媒体报导的债券业务风险事件，国海证券周四午间曾发布公告称，相关人员系伪造公司印章签订了有关债券业务协议，公司并未授权上述人员开展相关业务，对于该行为，公司将追究其刑事责任。
国海的最新声明指出，相关不实传闻扭曲事实，已严重侵害了公司的声誉及合法权益，正告相关人员及机构立即停止一切制造、发布、传播不实传闻的违法行为。公司将保留追究相关人员及机构法律责任的权利。
该公司并指出，作为债券市场的专业机构，公司将与相关各方保持积极沟通，依法合规处理有关事项，共同维护债券市场的持续健康稳定发展。
近日中国债市惨跌，市场负面传言纷起，包括国海证券相关风险事件、某大型基金公司货币基金爆仓等，随后华夏基金发布声明称，公司旗下所有货币基金均正常运作，申赎照常，无任何特殊情况。
不过由于美联储周三如预期般升息，且表示明年将加快升息进程，加上诸多传言令本已低迷的市场情绪更加脆弱，周四开盘债市即现崩盘之势，主要活跃利率债收益率最多曾大涨15-20基点（bp），IRS更是飙升近30个bp，五年和10年期国债期货亦一度跌停，之后虽略显企稳，但市场心态仍脆弱。（完）
(发稿 边竞；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。