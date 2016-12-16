国海证券称不存在相关传闻中的违规债券交易 公司经营正常

路透上海12月16日 - 中国中型券商--国海证券(000750.SZ)周四晚间再度发布声明称，公司各项业务向来严格遵守合法合规运营的原则，不存在相关不实传闻中描述的违规债券交易行为；公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性充裕。

针对此前媒体报导的债券业务风险事件，国海证券周四午间曾发布公告称，相关人员系伪造公司印章签订了有关债券业务协议，公司并未授权上述人员开展相关业务，对于该行为，公司将追究其刑事责任。

国海的最新声明指出，相关不实传闻扭曲事实，已严重侵害了公司的声誉及合法权益，正告相关人员及机构立即停止一切制造、发布、传播不实传闻的违法行为。公司将保留追究相关人员及机构法律责任的权利。

该公司并指出，作为债券市场的专业机构，公司将与相关各方保持积极沟通，依法合规处理有关事项，共同维护债券市场的持续健康稳定发展。

近日中国债市惨跌，市场负面传言纷起，包括国海证券相关风险事件、某大型基金公司货币基金爆仓等，随后华夏基金发布声明称，公司旗下所有货币基金均正常运作，申赎照常，无任何特殊情况。

不过由于美联储周三如预期般升息，且表示明年将加快升息进程，加上诸多传言令本已低迷的市场情绪更加脆弱，周四开盘债市即现崩盘之势，主要活跃利率债收益率最多曾大涨15-20基点（bp），IRS更是飙升近30个bp，五年和10年期国债期货亦一度跌停，之后虽略显企稳，但市场心态仍脆弱。（完）