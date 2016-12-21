国海证券称认可伪造其印章并私签债券交易的相关交易协议

路透上海12月21日 - 近期中国债市关注焦点--债券代持风波的主角国海证券(000750.SZ)周三早晨发布公告称，周二其已与伪造国海证券印章并私签债券交易协议事件的相关机构召开协调会议，公司决定认可与相关各方的债券交易协议。

公告称，虽然主要责任在于涉嫌刑事犯罪的个人，但为了维护大局、履行社会责任，公司愿意与与会各方共同承担责任。同时国海证券将依法追究相关个人伪造公司印章的刑事责任。

国海证券称，今后，各方将继续诚实守信开展业务，共同维护债券市场信用和交易秩序。

因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自12月15日起停牌至今。国海证券表示，涉事协议价改的印章与公司在公安机关备案的印章不符，公安机关已对公司被伪造印章案件立案。（完）