国海证券称公安机关已对伪造印章立案 目前公司流动性风险可控

路透北京12月18日 - 中国中型券商--国海证券(000750.SZ)周日再度发布公告称，自停牌以来，公司就 “国海证券股份有限公司”印章被伪造事件采取了一系列应对措施，现公安机关已对公司被伪造印章案件立案。

公司网站公告称，目前公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性风险可控。公司将积极配合公安机关调查，严格按照相关法律法规和公司章程的规定，对相关事项后续进展情况持续进行信息披露。

“根据司法鉴定机构出具的鉴定结果，相关涉事协议中加盖的“国海证券股份有限公司”印章与我司在公安机关备案的印章不符。”公告称。

针对此前媒体报导的债券业务风险事件，国海证券近日曾发布公告称，相关人员系伪造公司印章签订了有关债券业务协议，公司并未授权上述人员开展相关业务，对于该行为，公司将追究其刑事责任。

国海证券指出，相关不实传闻扭曲事实，已严重侵害了公司的声誉及合法权益，正告相关人员及机构立即停止一切制造、发布、传播不实传闻的违法行为。公司将保留追究相关人员及机构法律责任的权利。（完）

参看相关细节，请点选链接：here