国海证券称公安机关已对伪造印章立案 目前公司流动性风险可控

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月18日 - 中国中型券商--国海证券(000750.SZ)周日再度发布公告称，自停牌以来，公司就 “国海证券股份有限公司”印章被伪造事件采取了一系列应对措施，现公安机关已对公司被伪造印章案件立案。
公司网站公告称，目前公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性风险可控。公司将积极配合公安机关调查，严格按照相关法律法规和公司章程的规定，对相关事项后续进展情况持续进行信息披露。
“根据司法鉴定机构出具的鉴定结果，相关涉事协议中加盖的“国海证券股份有限公司”印章与我司在公安机关备案的印章不符。”公告称。
针对此前媒体报导的债券业务风险事件，国海证券近日曾发布公告称，相关人员系伪造公司印章签订了有关债券业务协议，公司并未授权上述人员开展相关业务，对于该行为，公司将追究其刑事责任。
国海证券指出，相关不实传闻扭曲事实，已严重侵害了公司的声誉及合法权益，正告相关人员及机构立即停止一切制造、发布、传播不实传闻的违法行为。公司将保留追究相关人员及机构法律责任的权利。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。