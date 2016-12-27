国海证券称已与七家机构就解决伪造印章事件签订协议

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海12月27日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券(000750.SZ)周二公布事件进展，继协调会上认可相关交易后，公司已与七家与会机构分别签订了相关协议，并表示将尽快与其他与会各方完成协议签订，早日解决问题。
国海证券继续强调，目前公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性风险可控。
上周四国海证券公告，上述交易协议涉及债券金额不超过165亿元人民币，有关债券由相关各方继续持有。其中信用债风险收益由国海证券全部承担，利率债可以持有至到期。
因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自12月15日起停牌至今。国海证券表示，涉事协议价改的印章与公司在公安机关备案的印章不符，公安机关已对公司被伪造印章案件立案。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。