国海证券称已与七家机构就解决伪造印章事件签订协议

路透上海12月27日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券(000750.SZ)周二公布事件进展，继协调会上认可相关交易后，公司已与七家与会机构分别签订了相关协议，并表示将尽快与其他与会各方完成协议签订，早日解决问题。

国海证券继续强调，目前公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性风险可控。

上周四国海证券公告，上述交易协议涉及债券金额不超过165亿元人民币，有关债券由相关各方继续持有。其中信用债风险收益由国海证券全部承担，利率债可以持有至到期。

因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自12月15日起停牌至今。国海证券表示，涉事协议价改的印章与公司在公安机关备案的印章不符，公安机关已对公司被伪造印章案件立案。(完)

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