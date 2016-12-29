国海证券称已与19家机构就解决伪造印章事件签订协议

路透上海12月29日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券(000750.SZ)周四再度公布事件进展，在协调会上认可相关交易后，截至28日（周三）公司与绝大部分事涉机构已完成协商，共与19家与会机构签订了相关协议，其中，与全部事涉券商均完成了协议签订。

国海证券表示，后续公司将继续与其余个别机构尽快完成协议签订，促进事件平稳圆满解决。目前，公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性风险可控。

而由于相关事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。

另据财新报导，国海和其中19家券商按比例买断结清相关债券，各自负责投资盈亏和资金成本。国海也获得融资支持来完成相关交易。

报导指出，具体而言，利率债按四六分账，信用债按三七分账，国海证券占大头，各自负责买断的券种盈亏和资金成本。而广西当地的银行为国海证券安排了短期融资，未来国海证券还可以将债券做质押来获得后续融资。

报导还称，目前，还剩下几家涉案银行和一家信托公司尚未谈判签约。

上周四国海证券公告，上述交易协议涉及债券金额不超过165亿元人民币，有关债券由相关各方继续持有。其中信用债风险收益由国海证券全部承担，利率债可以持有至到期。随后国海证券本周二称，已与七家与会机构分别签订了相关协议。

因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自12月15日起停牌至今。国海证券表示，涉事协议价改的印章与公司在公安机关备案的印章不符，公安机关已对公司被伪造印章案件立案。(完)

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