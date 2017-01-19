国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份

路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券(000750.SZ)周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。

公告显示，基于对国海证券未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，广西投资集团计划自公司股票复牌之日起的六个月内，以自筹资金在二级市场增持国海证券股份，拟增持股份的数量不超过国海证券总股本的2%。

截至1月18日，广西投资集团直接持有国海证券941,959,606股，占总股本的22.34%；通过控股子公司中恒集团(600252.SS)间接持有公司股份115,929,194股，占总股本2.75%；合计持有国海证券股份1,057,888,800股，占总股本的25.09%。

因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自去年12月15日起停牌至今。国海证券表示，涉事协议价改的印章与公司在公安机关备案的印章不符，公安机关已对公司被伪造印章案件立案。国海证券随后公告称，上述交易协议涉及债券金额不超过165亿元人民币。

国海证券(000750.SZ)去年12月末公布事件进展，在协调会上认可相关交易后，截至12月28日公司与绝大部分事涉机构已完成协商，共与19家与会机构签订了相关协议，其中，与全部事涉券商均完成了协议签订。

此前据财新报道，国海和其中19家券商按比例买断结清相关债券，各自负责投资盈亏和资金成本。国海也获得融资支持来完成相关交易。报道还称，目前，还剩下几家涉案银行和一家信托公司尚未谈判签约。（完）

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