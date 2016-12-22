国海证券称伪造印章协议涉及债券金额不超165亿元

路透上海12月22日 - 此前宣布认可伪造印章并私签债券交易协议的国海证券(000750.SZ)周四公告，上述交易协议涉及债券金额不超过165亿元人民币，有关债券由相关各方继续持有。其中信用债风险收益由国海证券全部承担，利率债可以持有至到期。

国海证券表示，上述债券中，80%以上为安全性和流动性高的主流国债、国开债品种；信用债占比不到20%，且总体信用风险可控。目前公司经营一切正常，流动性风险可控。

利率债方面，利率债投资收益与相关资金成本之差额由国海证券与相关各方共担，具体细节待进一步协商。

因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自12月15日起停牌至今。国海证券表示，涉事协议价改的印章与公司在公安机关备案的印章不符，公安机关已对公司被伪造印章案件立案。(完)

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