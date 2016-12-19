国海证券称事件核查清楚后 将依法承担责任绝不推诿

路透香港12月19日 - 深陷假印章风波的中国中型券商--国海证券(000750.SZ)周一发布公告称，公司目前正在积极与事涉金融机构沟通核实情况，并对有关管理制度进行自查。相关事件核查清楚后，依法应由公司承担的责任，绝不推诿。

随着债券市场的大幅下跌，债券型货币基金、委托业务等风险不断曝露，而在国海证券相关人员伪造公司印章并签订有关债券业务协议的事件出现后，机构间的相互不信任到达顶峰，债券市场流动性出现极大问题。

“国海证券目前表示早在8月涉事人员已非公司员工，这种说法太扯了，损失谁负啊？”市场人士忧心之情溢于言表。

国海证券周一仍然停牌。公司此前公告称，并未授权上述人员开展相关业务，对于该行为，公司将追究其刑事责任。

自停牌以来，该公司就 “国海证券股份有限公司”印章被伪造事件采取了一系列应对措施，现公安机关已对公司被伪造印章案件立案。

市场人士并透露，在与国海证券交流的过程中，焦点主要集中在两位涉事人员是否为该公司的员工，市场普遍对公司声称两位员工已辞职的说法颇为不满。

公司网站此前公告称，目前公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性风险可控。公司将积极配合公安机关调查，严格按照相关法律法规和公司章程的规定，对相关事项后续进展情况持续进行信息披露。

国海证券此前表示，相关不实传闻扭曲事实，已严重侵害了公司的声誉及合法权益，正告相关人员及机构立即停止一切制造、发布、传播不实传闻的违法行为。公司将保留追究相关人员及机构法律责任的权利。（完）