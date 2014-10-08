海平面上升会增加美国沿海城市潮汐泛滥频率--研究

路透10月8日(记者 Ryan McNeill) - 根据忧思科学家联盟(Union of Concerned Scientists)的一份最新报告，随着海平面上升，美国沿海的潮汐泛滥很可能会变得十分常见，导致包括美国首都华盛顿在内的许多社区在未来30年不可用。

海平面上升将推高潮汐和风暴潮。科学家将这种效应比作篮球运动中的扣篮：加高体育场地面的高度将增加每场比赛的扣篮数量。

该报告基于近期的研究。这些研究记录了过去半个世纪数量大幅增加的潮汐泛滥。很多沿海社区已经在竭力应对常规的洪水问题，洪水造成街道不通，并堵塞雨水排放系统。

利用类似于近期研究的方法，科学家预测，未来15-30年，全美国52个地点会出现这样的趋势。

忧思科学家联盟的研究预测，海平面将会在未来15年上升5英寸，在未来30年上升大约11英寸。研究发现，在这样的情况下，未来15年内，52个地点中的绝大多数可能会经历相当于每月两次的沿海洪灾。未来30年，三分之一的地点每年潮汐泛滥将达到平均180次或更多。

华盛顿地区最为脆弱。研究预测，到2045年，该地一年可能会经历近388次潮汐泛滥。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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