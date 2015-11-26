焦点：东南亚银行股估值降至六年低点 然坏账疑虑令投资者望而却步

图为透过放大镜看到的印尼卢比现钞。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡11月26日 - 东南亚银行股估值如今为全球金融危机以来最低，但分析师认为，暂时投资者并不会追捧这类股，因担心不良贷款继续增加。

多数投资者都预期不良贷款明年上半年会继续增加，因为出口需求疲弱、大宗商品价格下跌及中国经济减速，导致该地区经济形势艰难。

这正在影响银行股的回报和估值。印尼、泰国、马来西亚和新加坡的银行股估值已经降至六年低点。

“现在还不是东南亚国家银行股获利最低的时候，”瑞士信贷私人银行和财富管理部门驻新加坡东南亚研究主管Kum Soek Ching表示。

“不良贷款反映了企业正面临成长和现金流挑战。”

泰国、马来西亚和新加坡银行股价均跑输其所在股市的指标股指。印尼银行股则是例外，得益于9月宣布的财政改革。

Invesco东盟基金10月表现最差的10只股票中有五只是银行股，包括马来亚银行(MBBM.KL)、印尼人民银行(BBRI.JK)和新加坡华侨银行(OCBC.SI)。

截至10月31日，新加坡大华银行资产管理部门的亚洲金融基金10大持股中，只有两家东南亚银行，分别是星展银行(DBSM.SI)和大华银行(UOBH.SI)。

该部门亚洲除日本外证券主管Jolene Seetoh表示，“我们对东盟银行股态度谨慎，因该地区经济放缓。”

她并称，“随着东盟银行业者继续增加拨备和重组其贷款，信贷成本可能仍居高不下，但明年应该会触顶并随着经济的稳定而逐步下降。”

花旗分析师Robert Kong在11月11日的报告中写道，当不良信贷成本达到顶点时，可能压低股东权益报酬率，并可能使市净率(股价净值比,市账率)最多萎缩26%，成为买入的良机。

**坏账挑战**

确实，不良贷款仍然远低于警戒水平。据AmResearch、PT Bahana和央行数据，马来西亚不良贷款率为1.6%，印尼为2.4%，泰国为2.78%。投资者预期东南亚地区的不良贷款率将在4%下方触顶。

然而，许多银行也发现逾期不还与重组贷款现象增多，这些可能变成坏账。

印尼银行业者今年与矿业相关的坏账拨备增加，导致该国最大10家银行的合计获利近10年来首次下降。

据Starmine，资产排名第一的曼底利银行(BMRI.JK)远期市净率为1.6倍，比五年中值低28%。PT Bank Negara Indonesia(BBNI.JK)远期市净率为1.4倍，比五年均值低16%。

泰国三家最大的银行中有两家在不良贷款激增后，第三季获利下降，主要与一家钢铁企业有关。这两家银行分别是泰京银行(KTB.BK)和泰国汇商银行(SCB)(SCB.BK)。泰京银行远期市净率为0.9倍，比五年中值低28%，泰国汇商银行远期市净率为1.3倍，比五年中值低32%。

据AmResearch报告，马来西亚的银行则连续五个月出现减值贷款增加。

分析师Rachel Huang在这份报告中写道，9月这些银行的贷款损失拨备覆盖率为98.1%，表明并未覆盖所有新的减值贷款。

瑞士信贷的Kum说，马来西亚银行业者的“获利状况最有可能令人感到失望”。

Kum称，尽管不良贷款比率上升，尤其是新加坡华侨银行和大华银行，因为这两家银行对马来西亚和印尼资源行业的曝险比星展银行多，但新加坡的银行算是该地区防御性最强的了，这要归功于他们的银行资产负债表较为稳健。

东南亚银行类股相关图表：reut.rs/1LyNEmn

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