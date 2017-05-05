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国际财经 | 2017年 5月 5日 星期五 17:02 BJT

东盟加三财金首脑警告称转向保护主义对全球经济不利

路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。

来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。

“不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。

他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完)

(编译 侯雪苹；审校 刘秀红)

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