焦点：东南亚经济成长可能没有看起来那么强劲

图为印尼雅加达Muara Baru港口，一名男子站在木船的船头。 REUTERS/Beawiharta

路透雅加达11月27日 - 部分东南亚经济体的成长强于预期，曾促使一些人乐观认为经济放缓的最糟糕阶段可能已经结束。但在美国即将升息之际，债务高企和出口疲弱，给该地区的决策者维持增长势头带来挑战。

菲律宾周四公布第三季国内生产总值(GDP)，较上年同期增长6%，高于第二季的5.8%。至此，东南亚经济体的第三季GDP均已出炉。

东南亚两大经济体--印尼与泰国的同比增速亦加快，据凯投宏观(Capital Economics)，这带动该地区加权平均成长率达到4.2%。该地区约有5亿人口，合计GDP达2.2万亿(兆)美元。

从泰国到印尼的各国官员，都迅速注意到经济成长与消费者信心改善，声称这证明2009年危机以来的最严重放缓局面已经结束。

“我们认为第三季经济成长是个转折点，”印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)表示。

经济学家与企业的看法则没那么乐观。

作为本地区主要市场的中国和日本，一个经济放缓，另一个陷入衰退，同时东南亚国内消费者和企业负债沉重，美国升息时可能导致市场波动，这些都给前景蒙上阴影。

“说见底还为时太早，”汇丰驻新加坡分析师Joseph Incalcaterra称，“我们预计第四季所有地方的成长都会减弱。”

曼谷一个购物中心内48岁的音像店老板Araya Sawaengwong称，经济的情况不好。

“东西不好卖，这些天买主不多。买方现在变成了争着卖东西的卖方，却没有人要买...我觉得情况没好转。”

**进口下滑**

对于一些国家来说，经济增长看起来是由于进口的下滑，而不是因为出口增加。

印尼第三季出口较上年同期下滑0.7%，但在进口大跌6.1%的情况下，外部需求仍然为4.7%的经济增幅带来1.2个百分点的贡献。

大宗商品占印尼总出口的一半左右，其价格下滑令出口收入减少，并抑制了国内的经济活动，进而也影响到进口。

“从会计角度来看，这使得增长看起来比实际水平要高，”Incalcaterra称。

在泰国，外部因素对经济增长2.9%的巨大贡献主要来自于进口下滑，因投资自2014年初以来首次减少。若剔除净出口带来的提振，泰国经济仅增长0.1%。

净出口对新加坡经济也造成拖累，但该国第三季经济仍较上年同期增长1.9%，受益于50周年国庆活动支出及库存方面的提振。

数据可能显示，东南亚主要经济体经济增长大多加快，但出口商表示第三季需求变化并不大。

“我们向东盟和澳洲出口商品，第三季(需求)仍无改善，”PT Unilever Indonesia Tbk主管Sancoyo Antarikso。该公司出口洗发水和香皂等消费品。

虽然当局可能出台更多货币刺激政策以提振经济，但决策者担心美国升息会引发资本外流。而财政刺激政策在应对全球贸易疲软时也难有太大作为。

“未来两个季度，经济成长仍将保持疲弱，除非在东盟以外地区看到经济全面提速的迹象，”汇丰的Incalcaterra称。

东盟国家GDP增长图表：(reut.rs/1OsXVVM)

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