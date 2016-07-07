未来二十年东南亚劳工将因自动化而流失数百万工作机会--ILO

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透新加坡7月7日 - 国际劳工组织(ILO)一项研究发现，在未来二十年内，东南亚五国逾半数劳工很有可能因设备自动化而失去工作，尤其是服饰业。
研究指出，柬埔寨、印尼、菲律宾、泰国及越南五国约1.37亿名劳工，或56%受薪员工，都名列高风险项目当中。
“以低薪劳力竞争的国家需要重新调整。价格优势已不足以因应情势发展，”ILO雇主活动局主管Deborah France-Massin称。这份报告指出，劳工必须接受训练，与数位化机器一起更有效率地工作。
东南亚国家人口超过6.30亿人，为纺织、汽车及硬碟机等制造业的中枢。
在本区域从事纺织、服饰及鞋类等行业的900万人中，64%的印尼劳工很有可能因为自动化的关系而丢掉工作，越南则高达86%，柬埔寨则达88%。
柬埔站的成衣制造业雇用约60万人，当地有来自阿迪达斯(Adidas)、Marks and Spencer(MKS.L)及沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)等零售商的订单。
由于越南与主要市场签订了一些新的自由贸易协议，包括跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，因此当地鞋类及纺织行业投资创纪录新高。越南为美第二大服饰供应国，仅次于中国。
ILO指出，包括3D印刷、可穿戴技术、奈米技术以及机器人自动化等等，可能打乱该行业运作。ILO称，“机器人在组装方面有所改善，价格更为低廉，且与人类合作的程度也有所提升。”
在上述研究分析的五大行业之中，受自动化冲击风险最大的是纺织业、服装和鞋类行业。上述五大行业中包括汽车及零部件、电子电气、商业流程外包和零售。
在汽车及零部件行业，印尼有超过60%的受薪者、泰国有超过70%的受薪者面临着工作被取代的风险。
报告称，东南亚的汽车行业2015年是全球排名第七的汽车生产地，有逾800,000雇员。
有“东南亚的底特律”之称的泰国是全球顶级汽车厂商在该地区的生产和出口中心。其汽车行业产值占泰国GDP的约10%，其雇员数量占制造业雇员总数的10%。(完)
(编译 龚芳/张明钧/孙国玉；审校 王洋/张荻)
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