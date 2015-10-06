焦点：东南亚经济困境考验外储 1997/98危机之后已加强防范

图为透过放大镜看到的印尼卢比现钞。 REUTERS/Edgar Su

路透雅加达10月6日 - 许多经济学家认为，尽管经济乌云在东南亚上空慢慢积聚，但该地区的自我防护能力要强于1997/98年危机突然爆发时。

与1990年代末相比，东南亚许多地区现在外汇兑换更加自由、经常账收支情况更好、外债更低而且监管得到改善，所有这些都使其面对投机客狙击本币时不再那么不堪一击。

经济学家警告称，有些国家可能仍会面临严峻考验，它们的货币与外汇储备承受的压力正在上升。

马来西亚与印尼严重依赖向中国出口大宗商品，在中国经济增速可能降至25年来最慢之际，这两国的处境显得尤其脆弱。

“我们担心扩散效应，”印尼财长班邦上周表示，他使用了1997/98年流行的一个单词。

他并称，“当时问题首先由泰铢引发，不是卢比。但溢出效应很快扩散。”

德意志银行亚洲首席经济学家Taimur Baig表示，与1997年不同，当时与美元挂钩的货币被高估而受到攻击，如今浮动汇率可以让货币根据资本外流情况“自行贬值”。

但仍会有溢出效应，因市场将依赖中国或商品的各经济体紧密联系在一起。他表示，“如果巴西市场出现抛售，很容易波及印尼，然后可能扩散到马来西亚以及其他国家。”

野村10月2日表示，今年外国基金在马来西亚、泰国和印尼净抛售了97亿美元股票，这三个国家的证券交易所资金净流出规模为亚洲最大。

Baig称，和在1997/98年的情况一样，本币贬值自然对那些背负美元债务、而获利以本币计的企业的资产负债表构成影响。

今年以来，马币(林吉特)兑美元下跌了近21%，马来西亚外储降至不到1,000亿美元，与本币贬值的幅度相当。

“这对马来西亚来说就像一场完美风暴，”该国经济规划部官员Abdul Wahid Omar表示。

马来西亚官方坚持认为，目前的经济基本面比20年期要坚稳，但一些分析师则不那么肯定。

美银美林的Chua Hak Bin表示，与1997年的情况相比，他并没有感到有多少安慰。尽管从许多方面看，现在马来西亚的经济情况要好很多，比如拥有经常帐盈余，外债与国内生产总值(GDP)之比为70%，1997年时为44%，而且“即便马币(林吉特)大幅修正后还有很大的下行风险”。

三大债信评等机构都没有因市场下跌而调降马来西亚债信评等，但穆迪在9月表示，马币贬值反映了出口下降及不利主要信贷缓冲的其他因素。

**信心恶化**

东南亚最大的经济体--印尼外债与GDP之比更低，为32%，但外资的印尼卢比债券持仓占较大比重。

因此，信心恶化时，印尼卢比汇率易受冲击。印尼卢比兑美元今年跌近15%。

印尼财长班邦表示，“我们正试图把我们和马来西亚区别开...至少我们能得到资金流入，仍能创造积极的氛围。”

在2月底时，印尼外汇储备超过1,155亿美元。而在9月21日则为1,030亿美元。

周三时，印尼和马来西亚央行将公布最新外汇储备数据。

从储备可支付进口需要资金的月份数来看，东南亚国家所持有的外汇储备看来仍充足。但如果从相对于整体国外融资需求来看，则显得捉襟见肘。

马来西亚的外汇储备勉强能应付今年到期的短期外部债务；而德意志银行表示，印尼的外汇储备约为其支应债务和经常帐赤字所需资金的1.5倍。

相比之下，菲律宾的外汇储备相当于其融资需求的11倍。该国海外工作者每月汇回20亿美元的资金提供了强劲的缓冲。

东南亚国家外汇储备图表：link.reuters.com/seh75w

(完)