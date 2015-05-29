焦点：东南亚经济孱弱货币政策无力回天 然财政刺激迟迟不见

路透雅加达5月29日 - 菲律宾经济增速降至三年来最慢，为东南亚经济疲弱增添新的佐证，考虑到目前货币政策效力有限，这将进一步施压政府祭出一些财政支出弹药。

在持续多年的低利率和低息背景下，东南亚大多数地区的消费者和企业都负债沉重，而这削弱了货币刺激举措的效果。此外，市场预期通胀将上升，亦表明进一步降息的空间有限。

“货币政策效果已经减退...但实际上我们并未看到财政当局挺身而出，”汇丰分析师Fred Neumann称。

东南亚经济体正在失去增长动能，而近期数据又显示第二季经济回升的希望不大，尤其是考虑到地区增长引擎--中国的需求降温。

但由于政治僵局和贪腐调查遏制了投资，政府似乎无法使用支出手段，即便油价下跌给预算带来了大量的意外收入。

周四出炉的数据显示，由于出口和公共支出疲软，菲律宾1-3月经济同比增速创逾三年来最低。而印尼经济年增幅也降至六年低点。马来西亚增长亦放缓。

全球油价2014年中重挫，使东南亚地区几乎普遍实施的能源补贴政策代价降低，许多经济分析师预期那能给政府支出带来很大的提振，但这样的预期并未实现。

“在接近一年的时间后，至今政策刺激在几个主要经济体显然根本没发挥作用。”澳新银行在一份研究报告指出。

印尼总统佐科-维多多藉油价便宜的机会取消汽油补贴，并将省下的经费用于改善基础建设。但迄5月中，政府本年度220亿美元资本预算中已支出的不到4%，许多项目仍因官方繁琐程序拖拉而窒碍难行。

泰国军政府希望2022年前斥资980亿美元用于基建，但许多经济分析师质疑能否成功落实。该国10月起的本会计年度已过了近八个月，资本项目的100亿美元预算还有三分之二未动用，军政府仍在设法力抗贪腐。

“我们认为，政府基建投资将继续面临极高的延迟风险，”瑞士信贷的Santitarn Sathirathai在报告中称。他把对泰国今年经济增长预估从3.7%下调至3.1%。

菲律宾政府的支出规模也低于计划，政府支出迟缓，拉低了第一季经济增长速度。

“公共支出还没有从贪腐丑闻造成的持久影响中恢复过来，”澳新银行表示。

**货币刺激措施**

政府一直仰赖央行出台刺激措施，但鉴于通胀率看似笃定回升，决策者在近期降息之后更难再有行动。

央行担忧的是家庭债务高企，以及一旦美国加息资本将外流。印尼卢比是今年迄今表现最差的东南亚货币，兑美元下跌了约6%。

数据显示第一季度政府支出停滞不前，加重经济成长疲弱态势。数据发布后印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)表示，维多多政府的预算无法促进经济成长，除非把这些钱真正花出去。

“政府在及时执行预算计划方面负有重大责任，”他说。

只有马来西亚预算赤字较大，且公共债务相对偏高，使政府刺激经济计划具有较高风险。马来西亚是原油净出口国，因油价挫跌而受到沉重打击。

油价低廉使马来西亚总理纳吉布得以取消燃油补贴；但马国政府却也因原油出口创收剧减而受创，这占到该国政府收入的30%。

汇丰Neumann表示，受财政保守倾向影响，其他国家政府也没有实施减税或类似的可能会迅速促进经济成长的刺激政策。“他们有这个财力，却一直没有这样做。”

图表：东南亚国家GDP： link.reuters.com/wun34t

东南亚国家相关财政政策：link.reuters.com/vub84w (完)

(编译 许娜/张若琪/王兴亚/王颖；审校 杜明霞/李爽)

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