东南亚国家积极推动公共基建 抵御出口下滑冲击

资料图片 汽车行驶在菲律宾马尼拉南部将完工的一条高速公路上。摄影： REUTERS/Cheryl Ravelo

路透曼谷9月3日电---在泰国西部,推土机将很快开通一条通往缅甸的高速公路.在菲律宾,马尼拉地区又有收费公路正在动工.另外,印尼领导人承诺将修建更多铁路和机场.新加坡则已宣布新地铁计划.

遍观东南亚,各国政府正大举增加公共建设,盼能藉此对抗全球需求放缓,以维系该地区经济成长加速.迄今为止,东南亚的成长是全球动荡经济中的少数亮点.

大型公共基础建设的开支通常要持续许多年,所以尚无法比较东南亚今年与2011年的整体投资数据.不过从旁得知的证据显示,基础建设方面的投入正在攀升.

东南亚之所以能成为全球少数亮点,其中的一个关键在於,该区域内的一些政府拥有足够的财政实力来撑起这类支出--不像西方及其他国家目前的窘境.东南亚最大经济体印尼表示,将把2013年的资本支出提高15%.菲律宾称明年的基础建设开支将比今年的拨配额高出19%.

亚洲开发银行预估,东南亚10国每年至少需要投入600亿美元来开展其基础建设.这比缅甸的整体国内生产总值(GDP)还要多出一些.缅甸结束孤立之後,正积极致力於庞大的基础建设项目,这对於该地区经济也将是个提振.

由於东南亚地区极度仰赖出口,通常在全球景气向下时会跟着萎靡不振.但这次似乎不同,公共建设的巨额开支,加上强劲的国内需求,部分解释了为何许多东南亚地区分析师依然持乐观看法.

例如,亚洲开发银行就预估,东南亚地区今年经济成长率料为5.2%,明年为5.6%.高於去年的4.6%.

"在全球经济衰退之际,亚太地区的经济成长必须靠基础建设来支撑,"印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)上周说."对印尼而言,基础建设发展就是主要的优先项目."

欲浏览东南亚GDP图表,请点击(link.reuters.com/mug22t)

**执行问题**

基建项目并非没有风险.执行问题和成本超支随处可见.土地收购也可能很棘手,因为法律在某些时候毫无帮助,此外融资也可能会很复杂难办.

但是,将一个国家的基础设施更新换代,好处是显而易见的.

"就短期影响来看,工程建设及相关服务可刺激当地需求并创造就业,从而有助於造成一些反经济周期的效果,"亚洲开发银行(ADB)东南亚部地区合作主管Arjun Goswami称.

"中长期而言,基础设施的改善将有助於降低商业运营成本,使商品和服务更容易进入市场,并提高竞争力."

东南亚国家联盟(东盟,ASEAN)成员国包括文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南.

东盟经济共同体(AEC)的创建为建造公路、铁路、港口和机场增添了一些动力.该组织允许商品、资本和熟练劳工从2015年起在这个拥有6亿人口的区域内自由流动.

例如,泰国正在建造一条从曼谷往西直通缅甸边境的高速公路,从而拉近与缅甸土瓦(Dawei)工业园的距离.该高速公路全长160公里(约合100英里),耗资460亿泰铢(约合14.7亿美元).土瓦工业园由泰国Italian-Thai Development (ITD.BK)斥资500亿美元打造.

泰国国家经济及社会发展局(NESDB)秘书长Arkhom Termpittayapaisith在一个研讨会上透露,该国计划未来10年向基础设施投入800亿美元,其中最多有50%的资金将用於铁路建设,以引导交通运输从公路转向铁路.

"政府将负责此投资支出的一半.约20%将采用公私合作的融资模式(PPP),"他称.

**防洪工事**

2011年的洪灾令泰国产业遭到重创,并造成该国第四季经济较第三季下滑10.5%.此後,泰国亦开始斥巨资来改善防洪工事.

"政府决定对较长期基础建设和水利管理项目进行投资,这是非常及时的举措.这些正确的发展可以吸引到民间投资者,并给实质经济带来正面的乘数效应,"新加坡Forecast Pte.分析师Radhika Rao表示.

泰国国家经济及社会发展局(NESDB)表示,尽管任务急迫,但在截止9月底的当个年度,针对防洪相关工作所编列的1,200亿泰铢预算中,截至8月8日只拨出了830亿泰铢.

泰国政府曾在2月时通过紧急命令,额外为防洪工作借款3,500亿泰铢.而截至8月15日,这笔资金只动用了4.63亿泰铢.

从好的一方面来看,该领域投资建设给GDP带来的效益应会在2013年更加明显.与此同时,分析师认为菲律宾的情况也很相似,该国的公私合作夥伴关系计划(PPP)是推进基础建设项目的核心.PPP旨在吸引大量的民间投资.

当前政府的计划旨在改善老旧的道路、港口及机场,但进展缓慢,迄今只有一项主要工程开始带来回报,即从西部Cavite省到马尼拉南部修建的一条长达4公里的收费公路.

**"进展落後于预期"**

菲律宾政府表示,今年将启动22个PPP项目中的八个,但目前仅有一个项目进入招标程序,该项目投资额164亿披索(3.9亿美元),为公立学校建设9,301间房屋.

"PPP项目的推进速度明显落後于预期.相应地,基础设施投资也将滞後.如果外部需求低迷,将会错失提振作用,"新加坡星展银行分析师Eugene Leow说,"PPP项目的影响看起来要推迟到2013年了."

菲律宾政府已经为2012年基础设施建设支出共计拨备了3,393亿披索.此类支出明年将达到创纪录的4,046亿披索,占到预算的20%.

印尼在资本支出方面受到很大限制,因为大约80%的预算被用来支应薪资等强制性支出.而明年政府将支付巨额燃料补贴,规模与资本支出相当.

但印尼急需改善落後的基础设施,这是被其巨大国内市场所吸引的企业犹豫不决的原因之一,当局希望2011年末通过的土地并购法将有所助益.

算上印尼总统苏希洛8月宣布增加投资15%的计划,2013年的资本支出总额将达到193.8万亿(兆)卢比(203亿美元).

当局打算修筑道路559公里,铺设轨道380公里,并新建15座机场.

**新建住房和交通措施**

在富裕的新加坡,道路状况良好,公共住房更让很多其它国家钦羡,但近年来人口激增带来了问题.

政府正帮助交通运输企业购买更多巴士和列车.新加坡国家发展部长许文远表示,继在2011和2012两年间建设5万套公共住房之後,政府还将在明年新建至少2万套公共住房.

为改善交通,新加坡政府周三宣布建设一条30公里的地铁线计划.其预计,耗资180亿坡元(144亿美元)的第一期项目将於2019年开通.

建设仅占新加坡国内生产总值(GDP)的5-7%.但当出口减少时,建设仍能提供支撑.

"在反周期效应方面,这能起一点作用,能使得一些总承建商和分包商在下行周期中维持运转,"CIMB Research区域经济学家Song Seng Wun说.

**转型计划**

在马来西亚,2010年启动的4,440亿美元经济转型计划原定主要由民间部门提供资金.但迄今为止,一直是政府领头的支出在起关键作用,计划中的旗舰项目--吉隆坡大众捷运系统就可能将由公共部门提供资金.

巴克莱的Rahul Bajoria表示,如果全球经济放缓造成影响,那麽总体来说,马来西亚直接提供财政支持以扶助经济的空间不大.

但他也称:"我们觉得政府可能会尝试令一些政府关联企业增加投资支出."他表示,这些企业有资金实力,可以有效降低经济成长风险.

泰国预算数据并不透明,但泰国政府在标售公债方面没有问题.泰财长Kittirat Na Ranong上周表示,泰国公共部门债务与GDP之比为42.5%,远低於发展中国家60%的警戒线.

不管现在成本如何,改善基础设施对东南亚国家的进一步发展而言都至关重要.

"要扶助东盟经济体制造业和生产逐步转向更复杂且附加值更高的类型,包括满足区域内日益壮大的中产阶级不断增加的需求,提供有效的贸易基础设施至关重要,"亚洲开发银行的Goswami说.(完)

--编译 李婷仪/许娜/戴素萍/王兴亚/梁睿雪; 审校 高琦/王洋

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