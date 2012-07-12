东南亚成亚洲市场新避风港 中国印度风采渐失

路透7月12日电---在97年金融危机过去十多年後,东南亚如今更像是一个避风港,而不再是风险押注地.外资对中国与印度意兴阑珊,开始把资金大量投向对全球颓势较具抵抗力的市场.

东南亚股市与债市的长线投资人数量已超过短线客,说明对於这个人口6亿且中产阶级迅速壮大的地区,投资者信心日增.

东南亚基金所吸引的外资投资额达到了纪录高位.

根据理柏一项数据分析,截至3月,专门投资东南亚的离岸共同基金与上市交易基金(ETF)的资产管理规模已超过260亿美元,其中五分之四的资产为主动管理型基金,其余是较短期的ETF.

在全球市场放缓导致MSCI明晟东南亚股指4-6月挫低5.6%後,上述资产规模有所下滑.股票估值依然偏高,是投资者谨慎的理由之一.不过,3月的资产规模仍多於2008年金融危机後所及低点的三倍.

相比之下,数据显示,专注投资中国和印度市场的基金资产规模则较危机前缩水了约30%,而且还在下滑.截至3月底,专注投资中国的基金资产规模降至870亿美元.

"投资者看待市场的方式已发生结构性变化."香港对冲基金Doric Capital的基金经理Rajesh Ranganathan称.该基金投资东南亚已有十余载.

"眼下,中国和印度成了冒险去处,而印尼和泰国则变成了避险港湾."

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这种转变发生的背景是,从菲律宾到柬埔寨,中产阶级消费者队伍都在迅速壮大,这帮助经济总规模2兆(万亿)美元的东南亚减轻了对美国与欧洲出口市场的依赖.相比中国的竞争力有所提升、政府大举的基建支出以及财政管理改善,也使得东南亚如虎添翼.

而稳固的经济增长也为投资当地提供了依据.印尼经济今年料成长6.5%,菲律宾经济第一季年增率创下一年半高位6.4%,受助于消费景气与政府基建支出.

甚至像曾遭到战争创伤的柬埔寨这样的"前沿"经济体也开始进入投资者视野,它们本国的中产阶级群体规模虽小,但也在快速成长.全球两大跨国保险公司--英国保诚(PRU.L)与加拿大Manulife均于本月宣布计划在柬埔寨开设分支.

相比较而言,欧洲深陷债务危机,美国经济勉强支撑,中国出现放缓迹象.长期以来的新兴市场宠儿巴西和印度也处於相对低迷状态,今年成长率料分别放缓至2%和6%左右.

"近10年来与中国相比相形见绌的东南亚地区正在重焕光彩,"汇丰银行亚洲经济研究联合主管范力民(Frederic Neumann)称.

据理柏数据显示,富达(Fidelity)旗下的东盟(东协)基金6月规模超过20亿美元,资产是危机後低点的六倍以上,成为聚焦该地区的最大离岸基金.

截至7月10日数据显示,至2012年6月离岸东盟基金净流入估计为14亿美元.而中国和印度离岸基金则分别净流出16亿美元和1.85亿美元.

"印尼、马来西亚、新加坡和菲律宾的消费状况未受影响.而且其人口状况也不像北亚那麽糟糕,"新加坡对冲基金Tantallon Capital共同创始人Alex Hill称.

**东南亚地区的韧性**

过去,东南亚市场在全球经济不确定性时期会首当其冲地遭到投资者避险的拖累.但他们目前的韧性表明这种情况在发生变化.MSCI明晟东南亚股票指数自2008年金融危机低点已上涨了150%.

经济治理改善亦吸引投资者兴趣.印尼和菲律宾等国正受惠于近些年削减债务并控制预算赤字的做法.印尼去年获得投资级评级,许多人认为菲律宾将是下个获此级别的国家,因阿基诺总统在抗击腐败和逃税方面取得进展.

低利率使得政府可以增加基础设施支出--这是该地区最大薄弱环节之一.政府致力於经济自由化,将国有公司转为民企,这为公司享受额外好处带来可能.

马来西亚耗资4,440亿美元的经济转型计划旨在从民间部门吸引92%的目标投资.该国今年有望超过香港成为亚洲IPO首选目的地,部分原因是该国政府撤出在棕榈油巨头Felda (FGVH.KL)的股份.

"那种(自由化)活力不是其他地方可以复制的,"瑞银地区分析师Edward Teather称."即便是有的话,也是另一番情景."

**估值偏高**

一些分析师认为,若不进行更深入的改革,这波繁荣势头或只是暂时现象,并可能会失去动能.

汇丰的范力民表示,消费者支出上升,部分受助于印尼和菲律宾等国个人容易获取信贷,以及马来西亚和泰国等国的财政支出强劲.

"我们愈发面临真正棘手的问题:这个过程有多大的可持续性,我们如何能让东盟经济成长步入更加可持续的轨道,"他表示.

投资者面临的问题之一是,东南亚市场似乎已经消化了太多正面消息,该地区短期内很容易出现震荡.

马来西亚马币(林吉特)近期下跌,为占据当地债市近40%的外国投资者拉起红色警报.菲律宾央行上周收紧短期特别存款工具的相关规定,以遏制投机性热钱.该工具已吸引了400亿美元资金.

据汤森路透StarMine数据显示,印尼股市目前估值是账面价值的三倍,菲律宾股市则为2.6倍,成为亚太地区估值最高的两个市场.印度股市为1.9倍,中国股市则为1.8倍.

该地区公司的多样性不及印度和中国,因此投资机会也相对要少.

世界交易所联合会公布的数据显示,该地区2012年1-5月股票成交金额总计3,170亿美元,只有亚太地区总量的4.8%.

缅甸迅速开放,以及其丰富的资源是全球最令人兴奋的投资题材之一,但该国缺乏现代化银行体系或金融市场,几乎令基金投资者遥不可及.

对於那些对该地区10国进行一篮子整体投资的人们而言,这又凸显出另一个问题.

柬埔寨除与新加坡同为东盟成员国之外,并无相似之处.印尼人口年轻化与泰国较趋老龄化的情况形成反差.马来西亚、泰国和印尼具有大宗商品市场曝险,而其他东盟国家没有.

尽管越南消费阶层充满活力,人口也较为年轻,但该国经济最近几年却偏离正轨,受累于通胀高企、国有企业债务缠身,以及贸易逆差不断恶化.

"我们相信机遇还在,但我们不能指望东盟的正面趋势可在一夜之间替代中国和印度,"景顺基金经理William Yuen称,"中国和印度的GDP总和非常庞大,东盟国家短期之内很难取代."(完)

--编译 隋芬/石冠兰/王翔琼;审校 丁琦

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