东南亚国家从容应对全球经济困局

路透雅加达6月1日电---相比亚洲其他地区,东南亚对全球经济动荡展现出更强的抵抗力,因其国内支出成长抵销了出口的疲弱情况,同时低债务水准让政府比资金短绌的西方国家更有祭出刺激政策的空间.

周四菲律宾公布了亮丽的经济成长数据,1-3月经济成长率达2.5%,为两年来最高,尽管有分析师质疑欧债危机肆虐下这种增速能否持续.

东南亚国家约有六亿人口,自然资源丰富.该地区正受惠于大宗商品热络景气、外国投资增加,以及与中国的贸易扩大.这些因素均提振了该地区急速扩大的中产阶级的消费者支出.

"优於预期的(地区)经济成长数据,一直主要是由强劲内需所推动,"新加坡华侨银行分析师Gundy Cahyadi表示."民间消费成长一直韧性十足."

东南亚最大经济体--印尼第一季经济较上年同期成长6.3%,虽是六季来最低增速,但以西方的水准来看已令人称羡.与此同时,印尼所获外国直接投资飙升30%,因其重获投资级的信用评价.

东南亚经济规模合计1.5万亿美元,今年的确仍有放缓的可能,因中国经济降温且欧债危机打压出口需求,不过该地区的投资情况或要取决於全球金融市场的震荡还会持续多久.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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