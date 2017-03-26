中弘卓业集团从黑石手中收购海洋世界娱乐21%股权

路透3月24日 - 海洋世界娱乐公司(SeaWorld Entertainment)(SEAS.N)称，中国中弘卓业集团将收购黑石(BX.N)在该公司持股，推动海洋世界娱乐股价正在周五早盘涨10%。

中弘集团将以每股23美元、总计4.29亿美元的价格收购该公司21%股权，每股较周四收盘价溢价近33%。

2017年第二季该交易结束后，私人直接投资公司黑石将不再拥有该公司董事会席位。

黑石在2009年以23亿美元收购海洋世界娱乐，在该公司2013年上市后，黑石不断缩减对该公司持股。

海洋世界目前在圣地亚哥、奥兰多以及圣安东尼奥运营12家主题乐园。

海洋世界之前三年营收下降，去年还录得亏损，9月暂停派息。

作为周五宣布协议的一部分，海洋世界称其将为中弘股份(000979.SZ)在中国、台湾、香港和澳门开发主题乐园、水上乐园和家庭娱乐中心提供顾问服务和支持工作。中弘股份是中弘集团联属企业。

海洋世界还将把董事席位增加至11人，包括中弘集团两名董事。

协议还包括，限制中弘集团两年内出售对海洋世界持股，以及收购超过24.9%的海洋世界流通股。

海洋世界股价周五收涨4.74%至18.13美元，截至周四收盘，该公司股价在过去的12个月跌13.4%。(完)