印度金融：监管机构SEBI提议收紧对离岸衍生工具的管理规定

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* SEBI提议收紧对离岸衍生产品的管理规定
* 提议对此类产品进行收费，以降低投资热情
* 如果建议被采纳，这将是SEBI最新的收紧监管行动
路透孟买5月29日 - 印度资本市场监管机构--印度证券交易委员会(SEBI)周一提议，收紧对离岸衍生工具(ODI)的管理规定，向此类产品征收“管理费”，并禁止出售追踪衍生工具的产品，除非该产品是以对冲风险为目的。
若建议被采纳，SEBI的计划将是针对银行推出此类有争议产品收紧监管的最新行动。银行推出的此类产品追踪印度衍生品、股票和债券产品走势，并面向海外投资者出售。
SEBI在意见征询书中提议，ODI发行方应在2020年12月31日之前逐步结束此类产品，除非他们是出于对冲风险的目的。追踪股票和债券的ODI不在此列。
SEBI还提议从今年4月1日开始，对ODI发行人和每个投资者每三年收取1,000美元的费用，目的是“阻止ODI用户采取ODI投资渠道”，并促使他们转而注册为外国资产组合投资者。
SEBI表示，其建议旨在“提高ODI发行和监督过程的透明度”，有关各方可以在6月12日之前提出意见。
虽然受欢迎程度已经减退，但ODI仍有大量投资者，因相比直接投资，这种工具的注册要求不那么严格。
SEBI预计，截至4月，追踪股票、债券和衍生品的现有ODI的名义价值约为1.69万亿卢比(262.1亿美元)，低于2016年1月时的2.3万亿。(完) (编译 徐文焰/王兴亚；审校 白云/张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为