印度金融：监管机构SEBI提议收紧对离岸衍生工具的管理规定

* SEBI提议收紧对离岸衍生产品的管理规定

* 提议对此类产品进行收费，以降低投资热情

* 如果建议被采纳，这将是SEBI最新的收紧监管行动

路透孟买5月29日 - 印度资本市场监管机构--印度证券交易委员会(SEBI)周一提议，收紧对离岸衍生工具(ODI)的管理规定，向此类产品征收“管理费”，并禁止出售追踪衍生工具的产品，除非该产品是以对冲风险为目的。

若建议被采纳，SEBI的计划将是针对银行推出此类有争议产品收紧监管的最新行动。银行推出的此类产品追踪印度衍生品、股票和债券产品走势，并面向海外投资者出售。

SEBI在意见征询书中提议，ODI发行方应在2020年12月31日之前逐步结束此类产品，除非他们是出于对冲风险的目的。追踪股票和债券的ODI不在此列。

SEBI还提议从今年4月1日开始，对ODI发行人和每个投资者每三年收取1,000美元的费用，目的是“阻止ODI用户采取ODI投资渠道”，并促使他们转而注册为外国资产组合投资者。

SEBI表示，其建议旨在“提高ODI发行和监督过程的透明度”，有关各方可以在6月12日之前提出意见。

虽然受欢迎程度已经减退，但ODI仍有大量投资者，因相比直接投资，这种工具的注册要求不那么严格。