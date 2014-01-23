SEC法官裁定四大会计公司中国分支中止美国业务六个月

路透华盛顿1月22日 -一美国法官已经裁定，四大会计公司的中国事业应中止美国业务六个月时间，这使得中国和美国监管机构间有关取得审计资料的长期争议升级。

美国证券交易委员会(SEC)行政法官Cameron Elliot在112页的判决书中，以严厉的字句谴责毕马威会计师事务所KPMG.UL、德勤DLTE.UL、普华永道(罗兵咸永道/资诚)PWC.UL及安永会计师事务所ERNY.UL的中国分支。

Elliot同时指责了第五家业者--大华会计师事务所，但未判该公司中止业务六个月。大华会计师事务所先前为德豪国际会计师事务所(BDO International)的中国会员单位。

这名法官的职权是独立于SEC运作，他和SEC站在同一立场，称这些公司在美国监管机构调查中国企业帐务诈欺问题时，“刻意”不提供相关审计文件。

周三的裁决不会立即生效，这些业者可能会上诉。

对于那些在美上市、同时又仰赖这些业者检视其2013年帐目的中国企业而言，上述裁定预料不会造成重大影响。

“不过，如果判决生效，未来可能‘影响巨大’，”FTI Consulting的资深执行董事Jason Flemmons表示。他在SEC执法部门工作时曾协助提起对“四大”的诉讼。

“我认为这个决定对这些公司来说完全出乎意料，”Flemmons对路透说。“毫无疑问，这些公司会进行上诉，这将大大推迟六个月禁止期的开始。”

四大会计师事务所在美国的代表未马上置评。BDO美国分部的发言人建议与其中国机构联系。

法官的这次判决标志着SEC的一次重大胜利，数年来SEC一直努力试图获得中国会计师事务所审计的在美上市中资公司的文件，但均未获成功。

这些会计师事务所一再拒绝提供文件，称受到中国法律禁止。他们敦促SEC与中国寻求外交途径解决。(完)

(编译/审校 张明钧/李春喜/徐文焰)

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