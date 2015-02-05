美国SEC将与“四大”的中国分支就审计争议达成和解--报导

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透2月4日 - 根据华尔街日报引述熟知内情人士报导，美国证券交易委员会(SEC)与四大会计事务所的中国分支，即将就中国在美上市公司相关的审计争议达成和解。
这项争议一度可能导致许多中国公司与美国跨国企业的审计工作复杂化，影响它们的筹资能力。
据上述报导，SEC最快可能于周四就和解案进行投票。
该报报导，根据和解案的暂时性条款，普华永道(罗兵咸永道/资诚)、德勤(众信, Deloitte Touche)、毕马威会计师事务所以及安永会计师事务所的中国分支，将支付总金额约200万美元的罚款。
安永拒绝置评。普华永道、毕马威与德勤表示无法即时发表看法。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
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