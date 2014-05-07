SEC对大型银行在亚洲雇佣情况扩大调查范围--WSJ

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透5月7日 -华尔街日报(WSJ)周二报导称，美国证券交易委员会(SEC)已经对大型银行在亚洲雇佣情况扩大了调查范围，并在3月初向至少五家美国和欧洲银行致函索取更多信息。
根据华尔街日报，SEC致函的银行包括高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N)、摩根士丹利(MorganStanley)(MS.N)、花旗集团(Citigroup)(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX和瑞银集团(UBS)UBSN.VX。
该报称，SEC正调查这些银行或其员工雇佣社会关系良好的官员的亲属之行为，是否违反了反贿赂法规。如欲浏览报导原文，请点选：r.reuters.com/tyc29v
该报表示，SEC尚未指控任何银行行为不当。
高盛发言人Andrew Williams、花旗发言人Danielle Romero-Apsilos以及瑞士信贷发言人Jack Grone均拒绝对该报导置评。
由于时值美国下班时间，SEC发言人John Nester、瑞银和摩根士丹利代表都没有立即回复置评请求。
去年8月，美国当局对在亚洲营业的银行雇佣情况的关注首次曝光。当时，媒体报导称SEC正调查摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)香港办事处是否雇佣了有影响力的中国国有企业领导人的子女，旨在赢取承销业务和其他合约。
华尔街日报引述未具名的调查知情人士称，SEC要求这些银行提供在亚洲的雇佣记录，包括由外国官员和客户推荐的雇员名单。(完)
(编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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