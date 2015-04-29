美国SEC就美国银行是否违反客户保护条例展开调查--华尔街日报

路透4月28日 - 据华尔街日报援引知情人士的话报导，美国证券交易委员会(SEC)正在调查美国银行(BAC.N)是否违反客户保护条例，为增加获利将零售经纪资金曝露在风险之下。

报导称，该行在至少三年时间内利用大型、复杂的交易和贷款，每年节省数百万美元的融资成本，并从本应禁止动用的现金和证券中挪用数十亿美元资金用于交易。

根据该报导，这些交易由该行2009年购入的美林附属公司操刀。

据报导，美国银行2012年终止了此项策略。但是从2009年到2012年，该行已经完成总额数十亿美元的相关交易。

华尔街日报援引其消息人士的话称，有时这些交易会将至多200亿美元处于锁定期的资金挪出50亿美元之多。

SEC还在评估美国银行之前所提交声明的准备性，报导称。(完)

(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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