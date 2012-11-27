SEC主席夏皮洛12月卸任 委员沃尔特临时接任

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透华盛顿11月26日电---美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛将於下个月卸任,并将权力暂时交给她的一位亲密盟友.夏皮洛在过去四年中一直在努力恢复该机构备受打击的声誉.
SEC委员沃尔特(Elisse Walter)被提名接替主席职务,并可能在该职位上服务到2013年12月,从而为总统奥巴马赢得参议院对长期替代人选的支持而争取到时间.Walter在多数重大问题上的看法都与夏皮洛一致.
一名白宫官员表示,奥巴马计划很快拿出提名.沃尔特是可能的考虑人选之一;另一个人选是财政部助理部长米勒(Mary Miller),她曾在T. Rowe Price工作接近30年,而且在需要增强货币市场安全性的问题上直言不讳.
新的SEC主席将需要接棒夏皮洛完成重振该机构声誉的重任.
SEC正在考虑实施货币市场改革,增强市场结构保护,并且需要根据2010年多德-弗兰克金融改革法案撰写多项重大规定,包括敲定沃克尔规则的最终版本,以禁止银行自营交易.(完)
--编译 徐文焰; 审校 高琦
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