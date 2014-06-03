全球金融：“四大”会计师事务所中国公司正与SEC进行和解磋商--文件

路透6月2日 - 根据周一公布的监管文件，“四大”会计师事务所的中国公司正力图与美国证券监管机构达成和解，以解决双方长期以来关于美方能否查看审计文件方面的争议。

仅仅几个月前，美国证券交易委员会(SEC)行政法官给出一份长达112页的严厉判决，处罚拒不与SEC分享审计文件的会计师事务所。SEC调查人员认为，这些文件会有助于他们发现会计作假。

法官1月时下令暂停“四大”会计师事务所的中国公司审计美国上市公司账目，时间为六个月。这四家会计师事务所包括毕马威 、德勤 、普华永道(罗兵咸永道/资诚) 和安永 。

法官还谴责了大华会计师事务所，但未建议暂停其相关业务。

1月判决后，六个月的暂停业务处罚暂未实施，由于上述公司决定进行上诉。

周一公布在SEC网站上的这份文件，是监管机构首次公开透露他们与上述会计师事务所进行和解磋商。

多年来，中国的审计机构一直拒绝让美国监管机构查看工作文件拷贝，因担心这可能会违反中国的保密法。

他们敦促中美通过外交渠道解决分歧。

法官的决定标志着SEC的一场重大胜利。近几年因一系列会计作假丑闻，SEC已经对中国在美上市公司进行多次执法。

但这增加了四大会计师事务所的风险。如果四大不能与SEC达成一个更有利的协议，在他们业务暂停期间，众多的中国公司将更加难以找到新的审计人。(完)