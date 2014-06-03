全球金融：“四大”会计师事务所中国公司正与SEC进行和解磋商--文件

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透6月2日 - 根据周一公布的监管文件，“四大”会计师事务所的中国公司正力图与美国证券监管机构达成和解，以解决双方长期以来关于美方能否查看审计文件方面的争议。
仅仅几个月前，美国证券交易委员会(SEC)行政法官给出一份长达112页的严厉判决，处罚拒不与SEC分享审计文件的会计师事务所。SEC调查人员认为，这些文件会有助于他们发现会计作假。
法官1月时下令暂停“四大”会计师事务所的中国公司审计美国上市公司账目，时间为六个月。这四家会计师事务所包括毕马威 、德勤 、普华永道(罗兵咸永道/资诚) 和安永 。
法官还谴责了大华会计师事务所，但未建议暂停其相关业务。
1月判决后，六个月的暂停业务处罚暂未实施，由于上述公司决定进行上诉。
周一公布在SEC网站上的这份文件，是监管机构首次公开透露他们与上述会计师事务所进行和解磋商。
多年来，中国的审计机构一直拒绝让美国监管机构查看工作文件拷贝，因担心这可能会违反中国的保密法。
他们敦促中美通过外交渠道解决分歧。
法官的决定标志着SEC的一场重大胜利。近几年因一系列会计作假丑闻，SEC已经对中国在美上市公司进行多次执法。
但这增加了四大会计师事务所的风险。如果四大不能与SEC达成一个更有利的协议，在他们业务暂停期间，众多的中国公司将更加难以找到新的审计人。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
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路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508