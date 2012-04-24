SEC指控中国能源技术及公司高管欺骗投资人

路透华盛顿4月23日电---美国证券监管机构周一指控中国能源技术CTESY.PK及该公司高管误导投资人,这是查缉在美国上市中国企业帐务问题的行动之一.

美国证券交易委员会(SEC)是在美国路易斯安那州地方法院提出民事诉讼,控告这家油田服务公司及高管"持续且有意地误导投资人"关於其资产价值,以及其如何使用2010年11月首次公开招股(IPO)所取得的1.20亿美元资金.

SEC亦控告中国能源技术董事长、现年50岁的Qingzeng Liu,称其在2011年6月30日至2011年8月间自中国能源技术一帐户窃取4,000万美元.

SEC指出,在公司出面澄清公开的诈欺指控、声称该公司银行帐上有9,3000万美元的同时,他之後"默不作声".

SEC指出,他同时"承认"从公司主要银行帐户中国农业银行提领了4,000万美元.这次提款从未登录在公司帐上,也没有任何记录,而该公司仍将他留任为董事长.

SEC正寻求财务上的惩罚,同时将禁止多位高管担任美国上市公司的高阶主管或董事.

一名代表该公司的律师拒绝评论.

SEC表示,中国能源科技以往是在Nasdaq市场挂牌,但在2011年8月暂停交易.

该公司的审计人在2011年9月辞职,并撤回审计意见.审计人并未在这起诉讼中列为被告,但SEC的文件显示该公司的审计人为安永华明会计师事务所.

Nasdaq之後再2011年10月中止交易,并在2012年1月6日摘牌.该股目前在柜台市场(OTC)交易.

根据SEC说法,中国科技能源技术承诺将会利用IPO取得的资金来收购横向液压钻孔(lateral hydraulic drilling)设备,但是事实上采购数量相当有限,之後并谎报购入的数量及设备价格.

SEC表示,其所指控的不实陈述一再地在许多财物申报及新闻稿中出现.

这些横向液压钻孔设备是从一家位於路易斯安那州Lake Charles所取得.SEC指出,该公司委托以1,890万美元买15套设备,但中国能源技术仅支付了1,600万美元.供应商只交付了11套设备,因中国能源技术并未全额付清.

SEC称,之後该公司持续浮报其设备的价值,从而对其财报造成影响.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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