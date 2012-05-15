SEC指控中国西蓝天然气公司及其董事长涉嫌欺诈

专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家
路透上海3月1日 - 深陷资产负债期限错配困境的中国银行业如何闯关去杠杆时代成为焦点。南京银行金融同业部总经理龙艺认为，今年在深化“三去一降一补”和货币政策稳健中性的政策基调下，传统利率与金融市场利率的背离及监管不确定性将压缩同业业务利润空间，市场波动也会加剧，但债市仍然有机会。
路透5月14日电---美国证券交易委员会(SEC)起诉中国西蓝天然气公司(China Natural Gas)CHNG.PK及其董事长姬秦安涉嫌欺诈,指控其隐瞒旨在惠及亲属的两笔贷款.
SEC周一表示,姬秦安在2010年1月安排了两笔总计1,430万美元的不正当贷款,并向公司董事会、投资者及审计机构撒谎掩盖.
西蓝天然气尚未就置评请求作出回应.
根据SEC,姬秦安通过一名虚假借款人向一家房地产公司提供了990万美元贷款.这家名为Demaoxing Real Estate Co的地产公司为姬秦安的儿子和侄子所有.
SEC称,姬秦安还向Shaanxi Juntai Housing Purchase Co提供了440万美元的贷款.後者是Demaoxing的商业夥伴,其总经理是姬秦安的朋友.
SEC表示,姬秦安向西蓝天然气董事会谎称,贷款涉及负责一项液化天然气项目的数位中国高层政府官员,并在2010年5月10日的季报电话会议上向投资者"重复了这一谎言".
委员会还称,西蓝天然气就2008年第四季进行的总额1,960万美元的并购案也未给予恰当报告.
该诉讼案寻求对西蓝天然气处以民事罚款,并禁止姬秦安担任上市公司的高管和董事.
西蓝天然气去年9月宣布姬秦安辞去首席执行官一职,并称因为这些贷款,将重新修订部分财报.(完)
--编译 王兴亚;审校 杜明霞
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