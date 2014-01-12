证监会将对新股IPO询价和路演过程进行抽查

路透上海1月12日 -针对新股首次公开发行（IPO），中国证监会周日晚间发布最新监管措施称，将对询价、路演过程进行抽查，发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的，中止其发行。

同时，将依据相关规定对发行人、主承销商采取监管措施。涉嫌违法违规的，依法处理。该规定自公布之日起施行。

证监会网站刊登的《关于加强新股发行监管的措施》并明确，如拟定的发行价格（或发行价格区间上限）对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。

风险公告内容至少包括：比较分析发行人与同行业上市公司的差异及该差异对估值的影响；提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异；提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资决策。

“发行人应依据《上市公司行业分类指引》确定所属行业，并选取中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率为参考依据。”证监会称。

与此同时，中国证监会和中国证券业协会将对网下报价投资者的报价过程进行抽查。发现网下报价投资者不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价的，证券业协会应将其列入黑名单并定期公布，禁止参与首次公开发行股票的网下询价。

“主承销商允许不符合其事先公布条件的网下投资者参与询价和配售的，中国证监会依据有关规定严肃处理。”

中国暂停逾一年的A股IPO甫重启即遭遇新问题，江苏奥赛康药业IPO在上周五网上申购当日突然紧急叫停。究其原因，老股转让规模过大，以及新股“三高”（高股价，高市盈率，高超募资）问题再现，均对监管层正在推进的新股市场化改革提出挑战。

发行市盈率高达67倍的奥赛康，此次原计划在深圳创业板发行5,546.6万股，其中新发股数为1,186.25万股，控股股东南京奥赛康将转让老股4,360.35万股。按72.99元人民币/股发行价计算，本次IPO全部募资额约40亿元，其中大股东转让套现31.8亿元左右。（完）

(发稿 张喜良)

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