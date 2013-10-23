美国SEC将公布“群众集资”提案 便利小企业募资

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿10月23日 - 根据美国监管当局周三即将公布的新提案，寻求资金的创业人士及新创企业，将可透过网路向一般大众募集小额投资。
美国证券交易委员会(SEC)的“群众集资”(crowdfunding)计划，是根据2012年生效之新创企业启动法案(JOBS)而制定。这项法案获得两党普遍支持，法案松绑了联邦政府规范，以帮助激励中小企业成长。
群众集资的股权融资，使小型企业得以集结来自美国各地的小额投资，出资人则换取可能的投资回报。
如果SEC同意采行，这将是美国小型企业在私募证券市场集资途径的重大改变。
现行规定之下，私人企业仅能接受“具一定投资财经判断能力之投资人”，也就是不计房屋价值，其净值须达100万美元；或者年收入超过20万美元的个人。群众集资法将允许小企业每年可从未经公认合格的投资者筹资100万美元以上。
企业可以向一般散户销售股票而不需向SEC登记这些股票，此项设计是为了帮助新创企业节省发股成本及程序。但这些企业仍然必须透过受监管当局管辖的券商-经纪商、或者群众集资平台进行筹资。
目前尚不清楚有多少组织会向当局注册成立集资平台，因为很多人还在观察SEC的法令发展。
利用群众集资的企业仍必须揭露部分业务资讯，企业向未经公认合格投资者所募集的资金，也将根据特定收入门槛而设限。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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