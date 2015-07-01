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市场报道 | 2015年 7月 1日 星期三 09:40 BJT

美国金融：高盛以700万美元与SEC就2013年交易事故指控达成和解

路透6月30日 - 高盛公司(Goldman Sachs)将向美国证券交易委员会(SEC)支付700万美元，了结程序错误导致股票期权市场充斥大量错误指令，扰乱交易员操作和市场价格的相关指控。

高盛周二就2013年8月20日事件进行和解，但未承认行为不当。

SEC称，高盛向多个交易所错误地发出约16,000笔价格有误的期权订单。

高盛在一份声明中称，愿意进行和解，并已加强控制并改善程序。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)

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