美国金融：高盛以700万美元与SEC就2013年交易事故指控达成和解

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透6月30日 - 高盛公司(Goldman Sachs)将向美国证券交易委员会(SEC)支付700万美元，了结程序错误导致股票期权市场充斥大量错误指令，扰乱交易员操作和市场价格的相关指控。
高盛周二就2013年8月20日事件进行和解，但未承认行为不当。
SEC称，高盛向多个交易所错误地发出约16,000笔价格有误的期权订单。
高盛在一份声明中称，愿意进行和解，并已加强控制并改善程序。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。