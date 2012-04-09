美国指控六名中国人参与内幕交易

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透华盛顿4月6日电---美国政府已冻结六名中国公民和一家公司资产，指控他们在中国猪肉加工商众品集团HOGS.O私有化中参与内幕交易。
美国证券交易委员会（SEC）周五称，在众品宣布私有化计划前，这六名中国人和英属维京群岛设立的Prestige Trade Investment公司通过众品美股交易获利900多万美元。
众品董事长朱献福3月27日称，他有意以每股13.50美元的价格收购公司，美国证交会称，该价格较前一个交易日收盘价溢价46%。众品股价当日上涨21.8%。
美国证交会芝加哥地区办公室主管吉列（Merri Jo Gillette）称：“此案中的被告看似资源都很有限，但在众品公开宣布重要信息前，突然令人费解购买超过2,000万美元的众品股票。”
“美国证券交易委员会迅速采取措施，启动司法冻结程序，避免数百万计美元流出。”
美国证交会称，六名被告和Prestige Trade公司在3月14日至3月26日期间购买众品股票，数量与此前交易行为不符。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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