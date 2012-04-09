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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 9日 星期一 13:56 BJT

美国指控六名中国人参与内幕交易

美国政府已冻结六名中国公民和一家公司资产，指控他们在中国猪肉加工商众品集团私有化中参与内幕交易。美国证券交易委员会周五称，在众品宣布私有化计划前，这六名中国人和英属维京群岛设立的Prestige Trade Investment公司通过众品美股交易获利900多万美元。路透

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