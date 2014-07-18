《独家新闻》SEC高频交易调查瞄准10家大型经纪商--文件

路透纽约7月17日 - 路透看到的一份美国证券交易委员会(SEC)内部文件显示，SEC一直在搜集10家注册经纪商的信息，这是一项高频交易策略调查的一部分。

SEC在3月末向雇员表示，希望搜集与这些经纪商和高频交易有关的所有线索、投诉或传闻。

列入调查名单的经纪商均为美国大型经纪商，包括：Allston Trading、Hudson River Trading、Jump Trading，Tower Trading旗下的Latour Trading；美国银行集团旗下的Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith；已并入KCG Holdings 旗下子公司的Octeg；Tradebot Systems、Two Sigma Investments、Two Sigma Securities以及Virtu Financial。

Jump、Latour、美国银行、Hudson River、Tradebot和KCG均拒绝置评。其他公司没有立即回复置评请求。