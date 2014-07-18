《独家新闻》SEC高频交易调查瞄准10家大型经纪商--文件

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透纽约7月17日 - 路透看到的一份美国证券交易委员会(SEC)内部文件显示，SEC一直在搜集10家注册经纪商的信息，这是一项高频交易策略调查的一部分。
SEC在3月末向雇员表示，希望搜集与这些经纪商和高频交易有关的所有线索、投诉或传闻。
列入调查名单的经纪商均为美国大型经纪商，包括：Allston Trading、Hudson River Trading、Jump Trading，Tower Trading旗下的Latour Trading；美国银行集团旗下的Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith；已并入KCG Holdings 旗下子公司的Octeg；Tradebot Systems、Two Sigma Investments、Two Sigma Securities以及Virtu Financial。
Jump、Latour、美国银行、Hudson River、Tradebot和KCG均拒绝置评。其他公司没有立即回复置评请求。
尚不清楚SEC是否发现上述公司违反了证券法规，该机构也拒绝置评。(完) (编译 王丽鑫； 审校 朱晓军/徐文焰)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)