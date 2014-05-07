独家：SEC调查券商处理散户交易单的流程--消息

路透5月6日 -若干知情人士表示，美国证券交易委员会(SEC)已经发出传票，并要求券商公司提供记录。这是SEC对散户订单发送、执行、履行流程的调查的一部分。

知情人士称，SEC执法部门正在调查散户的交易是否享受了最佳价格和最高效的执行。SEC也在问询部分零售券商从交易所和交易公司收到的报酬，因为这些券商将客户交易单导向了上述平台。

尚不清楚哪些券商收到了SEC的要求，但知情人士称SEC发送的范围很广。部分大型券商公司包括嘉信理财(Charles Schwab)(SCHW.N)、TD Ameritrade HoldingAMTD.N、富达投资旗下Fidelity Brokerage Services以及E*Trade Financial(ETFC.O)，这些券商每年销售交易单的收入达到1亿美元或更多。

SEC展开调查之际，公众也在激辩有关问题，包括为获取交易单支付报酬的监管法规，以及有利于高频交易者胜出散户投资者的其他市场结构问题。高频交易问题是由Michael Lewis的新书《FlashBoys》引发--书中介绍了计算机驱动高速交易的兴起及其潜在的滥用问题。

SEC执法部门主管Andrew Ceresney在上周采访中，拒绝对近期要求券商提供数据一事具体置评。不过他证实SEC正在全面审查散户交易单流的相关问题。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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